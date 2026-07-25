Mueren 10 perros y gatos por posible veneno en Chetumal

De acuerdo con los testimonios recabados en la zona, inicialmente fueron encontrados algunos animales muertos, pero la cifra aumentó con el paso de los días

La muerte de al menos 10 perros y gatos en la colonia Centenario, en Chetumal, encendió las alertas entre los habitantes, quienes solicitaron una investigación ante la posibilidad de que los animales hayan consumido alimentos contaminados con alguna sustancia tóxica.

Los casos fueron reportados principalmente en los alrededores del condominio Peñuelas, donde durante varios días aparecieron animales sin vida en calles y áreas verdes. El balance preliminar contempla seis gatos y cuatro perros, entre mascotas con hogar y ejemplares que permanecían en la vía pública.

Vecinos alertan sobre posible alimento contaminado

De acuerdo con los testimonios recabados en la zona, inicialmente fueron encontrados algunos animales muertos, pero la cifra aumentó con el paso de los días. Esta situación llevó a los vecinos a sospechar que una persona habría colocado intencionalmente comida mezclada con veneno.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado mediante estudios veterinarios o periciales la sustancia que habría causado las muertes, por lo que el caso continúa manejándose como un presunto envenenamiento masivo.

Los habitantes solicitaron la intervención del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, de las autoridades ambientales y de la Fiscalía General del Estado para inspeccionar el sector, retirar cualquier material peligroso y revisar las cámaras de vigilancia que puedan ayudar a identificar a quien resulte responsable.

Advierten posible riesgo para habitantes de la zona

La preocupación no solamente se concentra en el daño ocasionado a los animales, debido a que la posible presencia de sustancias tóxicas en espacios públicos también podría representar un riesgo para otras mascotas, fauna silvestre y menores que juegan en las áreas comunes.

Por esta razón, los vecinos pidieron realizar una revisión exhaustiva en la colonia y recomendaron a los propietarios mantener a sus animales bajo supervisión, evitar que consuman alimentos encontrados en la calle y reportar cualquier objeto o conducta sospechosa.

Maltrato animal puede alcanzar penas de prisión

Hasta ahora no se ha informado sobre personas identificadas o detenidas por estos hechos. Las investigaciones deberán establecer si las muertes fueron provocadas, determinar el tipo de sustancia utilizada y esclarecer cómo habría sido colocada en el sector.

En Quintana Roo, provocar intencionalmente la muerte de un animal puede constituir un delito de crueldad animal. La legislación estatal contempla penas de cuatro a seis años de prisión, además de las sanciones adicionales que correspondan según las circunstancias del caso.