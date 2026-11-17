Las primeras investigaciones apuntan a una posible acumulación de gas LP como causa del siniestro, registrado en la colonia Pensil, en alcaldía Miguel Hidalgo

Una persona murió y al menos cuatro más resultaron lesionadas luego de una explosión registrada la mañana de este lunes en un inmueble de la colonia Modelo Pensil, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Las primeras investigaciones apuntan a una posible acumulación de gas LP como causa del siniestro.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Lago Peypus y Lago Bolsena, donde una fuerte detonación provocó el colapso parcial de una vivienda y daños en inmuebles aledaños, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Elementos de Bomberos de la Ciudad de México, personal de Protección Civil, paramédicos y rescatistas acudieron al lugar para remover escombros y auxiliar a las víctimas. El director general de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que cuatro personas fueron rescatadas y canalizadas para recibir atención médica.

De acuerdo con reportes preliminares, entre los lesionados se encuentran tres mujeres y una menor de edad. Dos de los heridos fueron trasladados a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que otros afectados recibieron atención en el sitio.

La titular de la Protección Civil, Miriam Urzúa, confirmó el fallecimiento de una adulta mayor que se encontraba dentro del inmueble al momento de la explosión.

Vecinos de la zona señalaron que desde el domingo se percibía un fuerte olor a gas en el área. Algunos habitantes participaron en las primeras labores de auxilio y lograron rescatar a varias personas atrapadas entre los escombros antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan los peritajes para determinar las causas exactas del estallido y evaluar los daños estructurales ocasionados en las viviendas cercanas.