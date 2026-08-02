Muere trabajador en explosión dentro de barco en Mazatlán

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al Parque Bonfil para procesar la escena, recabar indicios y abrir una carpeta de investigación

Un trabajador perdió la vida la mañana de este sábado después de una explosión registrada en el barco camaronero “Perseo”, mientras realizaba labores de mantenimiento en el muelle del Parque Industrial Pesquero Alfredo V. Bonfil, en Mazatlán, Sinaloa.

El accidente ocurrió en el sector conocido como Las Malvinas y provocó un incendio que se extendió por la cubierta de la embarcación, lo que movilizó a bomberos, paramédicos y corporaciones de seguridad para controlar la emergencia y evitar que las llamas alcanzaran otros barcos.

Trabajador realizaba labores de soldadura

De acuerdo con la información preliminar, la víctima efectuaba trabajos de soldadura en el “Perseo” cuando se produjo la detonación. La fuerza del estallido lo proyectó varios metros y quedó tendido cerca de una barda perimetral del recinto portuario.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron para brindarle atención; sin embargo, después de realizar la valoración, confirmaron que el trabajador ya no presentaba signos vitales.

Protección Civil Municipal señaló que el hombre tenía aproximadamente 60 años. Hasta el momento, su identidad no ha sido revelada oficialmente y tampoco se ha informado de otras personas lesionadas por el accidente.

Bomberos impiden que las llamas alcancen otros barcos

Después de la explosión comenzó un incendio que alcanzó la cubierta de la embarcación. Elementos de Bomberos de Mazatlán desplegaron un operativo para sofocar el fuego y reducir el riesgo generado por la presencia de otras unidades pesqueras en el muelle.

La intervención permitió evitar que el incendio se propagara hacia los barcos cercanos. En las labores también participaron Protección Civil Municipal, Cruz Roja, la Secretaría de Marina y elementos de seguridad pública.

El área permaneció acordonada mientras concluían las maniobras de los cuerpos de emergencia y se verificaba que no existieran puntos calientes o condiciones que pudieran provocar una nueva detonación.

Investigan la causa de la explosión

Las primeras versiones apuntan a que durante los trabajos de soldadura pudo generarse una chispa que entró en contacto con gases acumulados dentro de alguna sección del barco. Esta hipótesis deberá ser confirmada mediante los peritajes correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al Parque Bonfil para procesar la escena, recabar indicios y abrir una carpeta de investigación que permita determinar si existió una fuga de combustible, ventilación insuficiente o alguna irregularidad durante las labores de mantenimiento.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios de ley para establecer formalmente la causa de muerte y avanzar en su identificación.

Las autoridades mantienen bajo investigación las condiciones en las que se realizaban los trabajos en el “Perseo”, mientras esperan los resultados de los peritajes para establecer el origen exacto de la explosión y deslindar responsabilidades.