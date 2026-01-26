Muere segundo agente atacado en Jiutepec, Morelos

Falleció el segundo agente de la AIC atacado en Jiutepec el 15 de enero; la Fiscalía reiteró su compromiso de esclarecer el crimen

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó este 24 de enero la muerte del segundo agente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que resultó herido durante un ataque armado ocurrido el pasado 15 de enero en el municipio de Jiutepec.

El elemento permanecía hospitalizado desde el día de la agresión, pero debido a la gravedad de las lesiones perdió la vida, confirmó la autoridad.

Ataque durante labores de investigación

Los hechos se registraron en el marco de una jornada de violencia en la entidad, cuando agentes de la AIC realizaban trabajos de investigación y fueron perseguidos por sujetos armados a bordo de motocicletas, quienes abrieron fuego contra ellos.

Los elementos repelieron la agresión; sin embargo, el agente que conducía el vehículo oficial resultó herido, perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra una banqueta.

Segundo ataque dejó un agente muerto

Tras el impacto, el acompañante descendió del vehículo, momento en el que fue atacado nuevamente a disparos, perdiendo la vida en el lugar.

El conductor fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permaneció bajo atención médica hasta su fallecimiento.

La Fiscalía de Morelos externó sus condolencias a la familia del agente fallecido y reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones para esclarecer los hechos y poner a disposición de la autoridad judicial a los responsables del ataque.