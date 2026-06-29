Muere por ataque armado exalcalde de Igualapa en Guerrero

Tras la agresión, el cuerpo de Álvarez Montes quedó dentro de una camioneta, que presentaba múltiples impactos de arma de fuego.

Un ataque armado cobró la vida de Apolonio Álvarez Montes, expresidente municipal de Igualapa, Guerrero, cuando circulaba a bordo de una camioneta por la glorieta de San Juan de los Llanos durante la mañana de este domingo.

De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, el exfuncionario fue interceptado por dos hombres armados entre la entrada de la localidad y una farmacia. En ese punto, los agresores abrieron fuego con rifles de grueso calibre y posteriormente huyeron del lugar.

Recibió múltiples impactos de bala

Según información preliminar, el ataque ocurrió alrededor de las 10:50 horas. Tras la agresión, el cuerpo de Álvarez Montes quedó dentro de la camioneta, que presentaba múltiples impactos de arma de fuego.

Un familiar acudió al sitio y realizó la identificación de la víctima, mientras peritos y agentes ministeriales iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Gobernó Igualapa en dos periodos

Apolonio Álvarez Montes ocupó la presidencia municipal de Igualapa en dos ocasiones, de 2005 a 2008 y de 2018 a 2021, ambos periodos bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Tras darse a conocer el crimen, familiares del exalcalde confirmaron su fallecimiento mediante mensajes publicados en redes sociales, donde también expresaron condolencias y muestras de solidaridad.