Muere niño por ataque de perros; vinculan a su mamá a proceso

Juez vincula a proceso a la madre del menor de tres años que murió tras ser atacado por dos perros en su hogar, por el delito de homicidio simple por omisión

La Fiscalía General de Michoacán dio a conocer mediante un comunicado de prensa que la madre del menor fallecido por el ataque de dos perros, identificada como Reyna Margarita “N”, fue vinculada a proceso por el delito de homicidio simple de comisión por omisión.

¿Cómo sucedió el ataque?

El hecho se registró el pasado 15 de octubre de 2024, cuando en un descuido de la mamá, el menor de tres años subió a la segunda planta de su hogar, sitio en donde se encontraban los perros, en la colonia Las Primaveras, en el municipio de Venustiano Carranza, en Michoacán.

Tras el ataque, el pequeño resultó con heridas de gravedad que le provocaron la muerte antes de que pudiera recibir atención médica.

Ante esto, la Fiscalía consideró la posible omisión en el cumplimiento del cuidado del infante, ya que la madre no advirtió de la presencia del niño en el área donde estaban los perros, por lo cual fue detenida.

Las investigaciones de la autoridad buscaban esclarecer la responsabilidad de la mamá en los hechos.

Ayer miércoles un juez de control determinó vincularla a proceso al hallar elementos suficientes que acreditan su presunta responsabilidad.

Tanto la autoridad estatal como municipal han dado seguimiento a la situación de los hermanos del menor fallecido, para garantizar su integridad y bienestar.

Por el momento se desconoce información sobre el destino de los perros involucrados en el ataque, pero se descartó alguna denuncia previa de agresiones.

¿Qué es el delito de homicidio simple por omisión?

El delito de homicidio simple por comisión por omisión (u omisión impropia) ocurre cuando una persona, teniendo el deber jurídico y la capacidad de evitar la muerte de otra (por ley, contrato, o haber creado un riesgo previo), no actúa, y su inacción resulta en la muerte, equiparándose legalmente a una acción positiva de causar la muerte.