Muere niño de 5 años tras ataque de perro pitbull en Zacatecas

Los médicos intentaron todo para salvar la vida del menor, pero a los pocos minutos reportaron su fallecimiento a causa de las heridas en el rostro y el cuello

Un menor perdió la vida en plena celebración por el día de Reyes después de haber sido atacado por el perro de la familia en Zacatecas.

Los hechos se registraron en el municipio de Fresnillo alrededor de las 19:00 horas de este martes en un domicilio ubicado en la calle Toma de Zacatecas en la colonia Francisco Villa.

Según información preliminar, el menor de 5 años fue atacado por el perro pitbull, por lo que comenzó a gritar alertando a sus familiares, quienes corrieron para separar al animal del niño.

El menor resultó con heridas de gravedad, por lo que llamaron al número de emergencias 911. Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes se toparon con una dantesca escena al ver que el niño presentaba una hemorragia masiva.

Aunque los paramédicos intentaron detener la hemorragia, determinaron que el menor tenía que ser trasladado de emergencia, por lo que fue ingresado al Hospital General de Zona No. 2 Fresnillo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los médicos intentaron todo para salvar la vida del menor, pero a los pocos minutos reportaron su fallecimiento a causa de las heridas en el rostro y el cuello.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública se presentaron en el sitio con la intención de asegurar al perro involucrado en el ataque; sin embargo, al llegar no lograron localizar al animal. Hasta el momento, se desconoce el paradero del perro o si la familia lo escondió.

Luego del fallecimiento del niño, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas inició una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.

ATAQUES DE PERROS PITBULL

En México, se reportan casos individuales y mediáticos de ataques de perros pitbull a personas, y algunas fuentes señalan que esta raza tiene la mayor cantidad de ataques registrados en el país. Sin embargo, las estadísticas oficiales detalladas por raza a nivel nacional son limitadas.

A nivel nacional, se registran cerca de 48,000 casos de mordeduras de perro al año, siendo el Estado de México y la Ciudad de México las entidades con el mayor número de incidentes reportados.

DEBATE SOBRE LA RAZA

Existe un debate sobre si la agresividad es inherente a la raza pitbull o si es resultado de la crianza y el manejo irresponsable por parte de los dueños. Expertos afirman que cualquier raza puede volverse agresiva si no recibe la educación, socialización y ejercicio adecuados.

¿PROHÍBE LA LEY EN MÉXICO TENER ESTA RAZA DE PERROS?

La legislación mexicana no prohíbe específicamente la posesión de perros pitbull a nivel federal. Sin embargo, algunas leyes locales o municipales, como la Ley de Canes en algunos lugares, pueden clasificar a los pitbulls y sus cruces como razas "potencialmente peligrosas" y establecer regulaciones específicas para su manejo, como el uso de correa y bozal en espacios públicos.

RECOMENDACIONES

Las autoridades y expertos en comportamiento canino enfatizan que la responsabilidad recae en los dueños. Un manejo adecuado, que incluya socialización temprana, entrenamiento constante y supervisión, es fundamental para prevenir incidentes.