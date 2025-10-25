Muere niña por picadura de un alacrán en kínder de Sonora

El IMSS reconoció que el hospital no contaba con el antídoto en existencia, pero reiteró que se consiguió de inmediato.

Una menor de cinco años perdió la vida al sufrir la picadura de una alacrán dentro de un jardín de niños en Hermosillo, Sonora.

Al llegar al Hospital de Ginecopediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social, rapidamente fue canalizada e intubada par aplicarle dos viales de suero antialacrán. Pese a los esfuerzos del personal médico encargado, la menor perdió la vida tan solo una hora después tras sufrir al menos dos paros cardiorrespiratorios.

El IMSS reconoció que el hospital no contaba con el antídoto en existencia, pero reiteró que se consiguió de inmediato.

En un comunicado, la Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado expresó sus condolencias para los familiares y seres queridos de la menor. Además, recalcó que el surtimiento de los sueros se recibió el viernes 17 de octubre, pero durante el fin de semana por otras picaduras de alacranes, lo que provocó su escasez.

Ante esto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido en el jardín de niños como en las instalaciones del nosocomio.