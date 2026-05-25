Muere niña de 7 años tras choque múltiple en la México-Toluca

Accidente con tráiler y vehículos particulares provocó cierre parcial de la vialidad en Lerma y afectaciones al tránsito rumbo a CDMX

Una niña de siete años perdió la vida durante la madrugada de este domingo 24 de mayo, luego de un aparatoso accidente registrado sobre la carretera México-Toluca, a la altura del municipio de Lerma.

De acuerdo con los primeros reportes de seguridad, el choque ocurrió sobre los carriles con dirección a la Ciudad de México, cerca de la zona de Plazas Outlet, donde se vieron involucrados un tráiler y al menos dos vehículos particulares.

En una de las unidades viajaba una familia junto a la menor de edad, quien salió proyectada del parabrisas tras el impacto y cayó sobre el asfalto.

Servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento

Paramédicos y cuerpos de emergencia acudieron al lugar tras recibir el reporte del accidente; sin embargo, al arribar confirmaron que la niña ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad estatal y federal mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

El accidente generó afectaciones importantes a la circulación sobre la carretera México-Toluca, ya que las autoridades cerraron parcialmente la vialidad durante varias horas para permitir el retiro de las unidades involucradas y la limpieza de la cinta asfáltica.

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México informó que derivado de las labores de atención se registró tránsito lento de aproximadamente un kilómetro en dirección a la capital del país.

Automovilistas que transitaban por la zona reportaron además presencia de grava sobre el pavimento tras el percance.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente cuál habría sido la causa del choque múltiple ni si existen personas detenidas por estos hechos.

Primeros informes señalan que el tráiler impactó contra al menos dos camionetas, aunque en la escena también fue localizado otro automóvil con daños derivados del accidente.