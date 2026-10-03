Muere mujer en autopista de Morelos tras choque y volcadura

El trágico accidente ocurrió a la altura del kilómetro 63, donde la densa neblina redujo la visibilidad y dejó otra persona lesionada.

Un trágico accidente vial cobró la vida de una persona y dejó a otra lesionada a la altura del kilómetro 63 de la autopista México-Cuernavaca, con dirección hacia la capital morelense, en la zona limítrofe entre los municipios de Huitzilac y Tepoztlán, cerca del tramo conocido como "La Pera".

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades y cuerpos de auxilio, el siniestro ocurrió durante la mañana cuando una camioneta colisionó contra otro vehículo y posteriormente volcó sobre la carpeta asfáltica. A causa del impacto, una mujer salió proyectada de la unidad, perdiendo la vida instantáneamente en el lugar de los hechos, hasta el momento, las autoridades no han revelado edad o nombre de la víctima.

Las investigaciones preliminares señalan que la densa neblina registrada en la zona redujo de manera considerable la visibilidad, siendo indagada como el factor determinante en el choque.

Al sitio acudieron elementos de emergencia para brindar atención médica a la persona lesionada, mientras que personal pericial y corporaciones de seguridad vial abanderaron la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Ante las condiciones climatológicas adversas en el tramo carretero, las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y reducir la velocidad.