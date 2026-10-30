Muere 'Monstruo de Atizapán', temido asesino serial en Edomex

Este criminal fue detenido en mayo de 2021 por un caso que reveló la posible existencia de múltiples víctimas de feminicidio en al menos cuatro décadas

Andrés Filomeno Mendoza Celis, asesino serial mejor conocido como "El Monstruo de Atizapán" perdió la vida este jueves a los 78 años de edad, debido a complicaciones de salud en el Estado de México.

Este hombre se encontraba internado en el Hospital Adolfo López Mateos de Toluca por diversos padecimientos y enfermedades presentadas de manera reciente, como estenosis traqueal y neumonía nosocomial.

Diversos informes mencionaron que este asesino serial perdió la vida dentro de su celda, debido a su avanzada edad.

¿Quién es 'El Monstruo de Atizapán', asesino serial de Edomex?

El llamado “Monstruo de Atizapán” fue detenido en mayo de 2021 en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, por un caso que reveló la posible existencia de múltiples víctimas de feminicidio durante varios años.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y del Poder Judicial del Estado de México, este hombre fue detenido en mayo del 2021, cuando era objetivo de una investigación establecida por el feminicidio de Reyna González Amador registrado en la colonia Lomas de San Miguel, en Atizapán de Zaragoza.

Cuando las autoridades arribaron hasta el domicilio del criminal, encontraron más de 4,300 estos óseos que correspondían a 19 cuerpos distintos, así como identificaciones, libretas con nombres y descripciones de personas, fotografías, bolsos, calzado, bisutería y material audiovisual.

Por ello, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo una sentencia de prisión de por vida en su contra, así como una multa de $1,344,500 pesos como parte de la reparación del daño.

El caso se volvió uno de los más impactantes de la historia criminal reciente de México por los restos humanos localizados en su domicilio y las investigaciones sobre mujeres desaparecidas.