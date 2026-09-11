Muere menor de cuatro años en Acapulco; detienen a su madre

Un menor de cuatro años, identificado como Tadeo, fue localizado sin vida dentro de una vivienda de la colonia Las Parotas, en Acapulco, Guerrero

Un menor de cuatro años, identificado como Tadeo, fue localizado sin vida la mañana de este jueves dentro de una vivienda de la colonia Las Parotas, en la zona conurbada de Acapulco, Guerrero.

Su madre, identificada como Jaqueline Alejandra "N"., fue detenida como presunta responsable de la agresión que habría provocado la muerte del menor.

El reporte fue recibido alrededor de las 10:52 horas, cuando un familiar llamó al número de emergencias 911 para solicitar una ambulancia y la presencia de policías.

De acuerdo con el reporte ministerial, durante la llamada el familiar señaló que la mujer presuntamente había golpeado al menor, quien se encontraba inconsciente y necesitaba atención médica.

Además de pedir ayuda para el menor, el familiar alertó que otros integrantes de la familia estaban alterados y aparentemente pretendían agredir a la madre.

Elementos de seguridad acudieron al inmueble, una vivienda en obra gris, donde localizaron al menor sin vida.

De manera preliminar, las autoridades reportaron que el cuerpo presentaba huellas de violencia y una lesión en el cuello. La causa y las circunstancias exactas de la muerte deberán establecerse mediante los estudios forenses.

Hasta ahora, Jaqueline Alejandra "N". permanece únicamente como presunta responsable.

Será el Ministerio Público, con base en los indicios, testimonios y resultados de los estudios forenses, el que determine su situación jurídica.