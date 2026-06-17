Muere joven tras descarga eléctrica al conectar una resistencia

Paramédicos y elementos de Protección Civil acudieron al lugar para brindarle atención médica, pero Luis Daniel ya no respondió a las maniobras de auxilio.

Un joven identificado como Luis Daniel perdió la vida luego de sufrir una descarga eléctrica cuando presuntamente utilizaba una resistencia para calentar agua en una vivienda ubicada en la colonia San Joaquín, cerca de la comunidad de San Juan de Abajo, en León, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron durante la noche del lunes 15 de junio, cuando la víctima se preparaba para bañarse y utilizó una resistencia eléctrica, un método común para elevar la temperatura del agua en recipientes domésticos. Sin embargo, al conectar el dispositivo e introducirlo en un bote con agua, se habría registrado un cortocircuito que provocó una fuerte descarga.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, la descarga eléctrica fue inmediata y dejó inconsciente al joven. Familiares que se encontraban en el domicilio solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia al percatarse de la gravedad de la situación.

Paramédicos y elementos de Protección Civil acudieron al lugar para brindarle atención médica, pero Luis Daniel ya no respondió a las maniobras de auxilio y falleció minutos después del incidente.

Autoridades investigan las causas

Tras el accidente, autoridades iniciaron una investigación para determinar qué originó la descarga eléctrica. Entre las líneas de investigación se encuentra una posible falla en la instalación eléctrica de la vivienda.

También se revisan reportes sobre un presunto cableado irregular o una posible conexión clandestina que habría alimentado la toma donde estaba conectada la resistencia.

Analizan instalación eléctrica de la vivienda

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el recipiente utilizado para calentar el agua con señales visibles de daños y partes quemadas, evidencia que será considerada dentro de las indagatorias.

La principal hipótesis apunta a que la descarga ocurrió debido a una falla relacionada con la conexión eléctrica utilizada para alimentar la resistencia. Aunque el dispositivo presuntamente ya había sido usado anteriormente, una anomalía en el sistema eléctrico habría provocado el cortocircuito.

El cuerpo de Luis Daniel fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia correspondiente antes de ser entregado a sus familiares.