Muere Jorge Kahwagi Macari, empresario y exdiputado

Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz.🕊️ pic.twitter.com/pFvkXv6KAG

Tras conocerse la noticia, el actor y empresario Roberto Palazuelos también dedicó un mensaje a Kahwagi Macari a través de Instagram.

Palazuelos publicó una fotografía junto al exdiputado y lo despidió con un mensaje en el que destacó la relación de amistad que mantenían.

Vuela alto querido Jorge tal como viviste pic.twitter.com/wuQ3Cz5GAg — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) September 30, 2026

Hasta el momento, no se han informado públicamente detalles sobre las circunstancias, el lugar o la causa del fallecimiento.

Kahwagi Macari fue diputado federal durante la LIX Legislatura, periodo en el que coincidió con Manuel Velasco en actividades parlamentarias.

¿Quién fue Jorge Kahwagi Macari?

Jorge Kahwagi Macari nació en la Ciudad de México el 28 de mayo de 1968 y falleció a los 58 años. Durante más de dos décadas mantuvo una presencia pública vinculada tanto con la política como con el entretenimiento y el deporte.

Kahwagi Macari fue diputado federal entre 2001 y 2006. Durante ese periodo solicitó licencia para participar en realitys en 2004, decisión que generó críticas debido a que continuó recibiendo la remuneración correspondiente a su cargo legislativo.

Su carrera política también estuvo relacionada con el Partido Verde Ecologista de México y posteriormente con Nueva Alianza, organización vinculada políticamente con Elba Esther Gordillo.

En Nueva Alianza ocupó la Secretaría General y posteriormente la presidencia nacional del partido, cargo que desempeñó entre 2007 y 2011. Además, regresó a la Cámara de Diputados para el periodo de 2009 a 2012.

Jorge Kahwagi y el boxeo profesional

Además de su actividad política, Kahwagi Macari construyó una carrera como boxeador profesional. Entre 2001 y 2005 disputó 11 combates y ganó todos por nocaut.

En 2002 conquistó el campeonato mexicano de peso crucero y posteriormente obtuvo títulos latinoamericanos reconocidos por organismos como el Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo.

Su trayectoria en el ring también estuvo acompañada de cuestionamientos relacionados con algunos de sus rivales y determinadas peleas. De acuerdo con el recuento citado, cuatro de sus oponentes —Perry Williams, Richard Wilson, Dwayne Swift y Buck Smith— fueron investigados por el FBI por presuntos pagos relacionados con combates arreglados.

Estos señalamientos fueron parte de las controversias que rodearon su carrera deportiva, aunque no modificaron su registro profesional, que permaneció con 11 victorias por nocaut.