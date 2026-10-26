Muere interno del penal El Castillo tras ser hospitalizado

Tras el deceso, las autoridades penitenciarias dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, conforme a los protocolos correspondientes

Un interno del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, falleció este domingo 25 de octubre mientras recibía atención en un hospital, donde permanecía desde el viernes 23, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

La dependencia atribuyó el deceso a complicaciones de salud y señaló que la persona privada de la libertad padecía tuberculosis y diabetes.

Permanecía hospitalizado desde el viernes

Según el reporte oficial, el interno llevaba dos días hospitalizado al momento del fallecimiento. La Secretaría no identificó el centro médico donde era atendido ni detalló su evolución durante ese periodo.

Tampoco se informó cuándo había sido diagnosticado con ambos padecimientos o qué tratamiento recibía antes de su ingreso al hospital.

Notifican a la Fiscalía y a sus familiares

Tras el deceso, las autoridades penitenciarias dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, conforme a los protocolos correspondientes.

Personal de Trabajo Social de la dirección de El Castillo también notificó a los familiares y ofreció acompañamiento institucional para los procedimientos posteriores al fallecimiento.

La Secretaría de Seguridad Pública manifestó su disposición para colaborar con las instancias competentes. Hasta la información difundida este domingo, no se habían presentado resultados forenses ni detalles médicos adicionales que precisaran la causa del deceso.