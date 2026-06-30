Muere hombre en Irapuato tras ingerir tequila adulterado

Elementos de la AIC realizaron una intervención en el negocio donde presuntamente fue adquirida la bebida consumida por la víctima.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato investiga la muerte de un hombre de 52 años presuntamente relacionada con el consumo de tequila adulterado. El caso se convirtió en el sexto fallecimiento registrado en las últimas tres semanas por intoxicación con metanol en los municipios de Irapuato y Salamanca.

La víctima, identificada por sus familiares como José Luis, recibió atención médica en el Hospital General de Irapuato tras presentar complicaciones de salud derivadas de la presunta ingesta de alcohol contaminado. Sin embargo, falleció mientras permanecía bajo tratamiento.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el hombre habría comprado una botella de tequila el pasado miércoles en un establecimiento ubicado en la colonia La Ganadera, en Irapuato.

Realizan operativo en negocio de bebidas alcohólicas

Como parte de la investigación, elementos de la Agencia de Investigación Criminal del Estado (AIC) realizaron una intervención en el negocio donde presuntamente fue adquirida la bebida consumida por la víctima.

La Fiscalía informó que continúan las diligencias para determinar el origen del producto y establecer si existe relación directa entre el contenido de la botella y el fallecimiento del hombre.

Las autoridades también buscan identificar posibles responsabilidades relacionadas con la comercialización de bebidas adulteradas en la región.

Cinco personas murieron tras intoxicación masiva en Salamanca

El caso ocurre semanas después de una intoxicación registrada durante una fiesta de quince años en la comunidad Puerta de Valle, en Salamanca. En ese evento, la festejada, sus padres e invitados consumieron alcohol que contenía una alta concentración de metanol.

Como consecuencia, cinco personas fallecieron y al menos 28 más resultaron afectadas en su salud.

Tras ese incidente, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo advirtió sobre los riesgos asociados a la comercialización de bebidas adulteradas. Hasta el momento, la Secretaría de Salud estatal no ha informado públicamente qué tipo de bebidas estuvieron involucradas ni el alcance de las afectaciones médicas registradas entre las personas intoxicadas.