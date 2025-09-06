Muere funcionario de la Semarnat en choque carretero tras evento

La dependencia explicó que en el accidente registrado en la carretera México-Pachuca, además de la persona fallecida, tres más resultaron lesionadas

Un funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) murió la mañana de este viernes en un accidente carretero mientras regresaba de un evento en Pachuca, donde acompañó a la titular de la dependencia, Alicia Bárcena.

"Con profundo dolor comparto el fallecimiento de un querido compañero del personal de apoyo que me acompañó al informe del Gobernador (Julio) Menchaca. Un fatal accidente en la carretera México-Pachuca", señaló la funcionaria en sus redes sociales.

El trabajador, identificado como Fabián, fue descrito por Bárcena como un hombre comprometido con México.

“Mis condolencias a su familia. QEPD. Vuela alto!”, expuso la titular de la Semarnat.

En una breve nota informativa, la dependencia explicó que en el incidente, además de la persona fallecida, tres más resultaron lesionadas y ya están siendo atendidas en un centro hospitalario.

“Después de ser notificada de lo ocurrido, la secretaria Alicia Bárcena Ibarra se trasladó inmediatamente al hospital, en donde se mantiene atenta y en comunicación permanente con familiares y autoridades”, detalló el texto.

La dependencia lamentó “profundamente” este trágico accidente y expresó sus “más sentidas” condolencias a la familia del compañero fallecido y de los heridos.