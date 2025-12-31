Muere exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas

Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua y exalcalde de Ciudad Juárez, falleció este 30 de diciembre. Militantes del PAN confirmaron el deceso

Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua y exalcalde de Ciudad Juárez, falleció este martes 30 de diciembre de 2025 a los 75 años de edad.

La confirmación del deceso fue difundida inicialmente a través de mensajes vía WhatsApp por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos Pablo Cuarón, y posteriormente en redes sociales por el exalcalde juarense Ramón Galindo.

Desde el Gobierno del Estado expresamos nuestras condolencias por el fallecimiento del C.P. Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua.



Reconocemos su trayectoria y la huella que dejó en la vida pública del estado y del país.



Acompañamos con respeto y solidaridad a su… pic.twitter.com/xmOEL9J9iX — Gobierno de Chihuahua (@GobiernoEdoChih) December 30, 2025

De acuerdo con la información disponible, el exmandatario se encontraba delicado de salud debido a complicaciones cardiacas, situación por la cual fue hospitalizado en Houston, Texas.

Posteriormente, se informó que su fallecimiento se debió a una afección pulmonar tras una intervención quirúrgica.

Reacciones del PAN

Tras darse a conocer la noticia, el Partido Acción Nacional expresó sus condolencias mediante sus canales oficiales, donde lamentó la pérdida del exgobernador y lo reconoció como un militante destacado.

Elías Lixa, coordinador de los diputados federales del PAN, lo describió como “una gran persona” y “testimonio de la incansable lucha por la democracia”.

Trayectoria política

Francisco Barrio Terrazas nació el 25 de noviembre de 1950 en la ciudad de Chihuahua.

Inició su carrera política como presidente municipal de Ciudad Juárez de 1983 a 1986, convirtiéndose en el primer candidato de oposición en gobernar ese municipio.

Posteriormente, fue electo gobernador del estado de Chihuahua para el periodo 1992-1998, en una etapa clave de alternancia política.

Durante su administración estatal, impulsó políticas de modernización administrativa, desarrollo económico y combate a la corrupción, consolidándose como una de las figuras más representativas del panismo en el norte del país.

Carrera nacional y diplomática

Además de su paso por el gobierno estatal, Barrio Terrazas se desempeñó como embajador de México en Canadá en 2009, durante el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, y fue coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.

Egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua como contador público, contaba con una maestría en Administración de Empresas.

Antes de ocupar cargos públicos, tuvo una amplia trayectoria en el sector empresarial y en organismos patronales de Ciudad Juárez, lo que fortaleció su vínculo con el sector productivo de la región.

El expresidente Felipe Calderón también lamentó el fallecimiento del político chihuahuense y envió un mensaje de solidaridad a su familia.

Con sorpresa y dolor me entero de la muerte del queridísimo y admirado Francisco, “Pancho” Barrio. Luchador por la democracia junto a su paisano don Luis Alvarez. Durante mi gobierno fue embajador en Canadá. Un fuerte abrazo a Tencha, a sus hijos y nietos. pic.twitter.com/zAhCiK8iZd — Felipe Calderón 🇲🇽🇺🇦 (@FelipeCalderon) December 30, 2025

A Francisco Barrio Terrazas le sobreviven su esposa, Hortensia Olivas, y sus hijas Marcela, Cecilia y Adriana Barrio Olivas.