Muere estadounidense tras enfrentamiento en Baja California Sur

Una balacera entre presuntos delincuentes y militares en San José del Cabo dejó un extranjero muerto, siete heridos y armamento asegurado

Un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y un grupo de civiles armados dejó como saldo un ciudadano estadounidense fallecido, dos militares heridos y cinco civiles lesionados en San José del Cabo, Baja California Sur.

De acuerdo con información de la Mesa de Seguridad estatal, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas del sábado, cuando personal militar desplegado en la zona recibió reportes sobre detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la colonia Santa Anita.

Al acudir al lugar, los efectivos localizaron a varias personas armadas que se desplazaban en distintos vehículos. Según el informe oficial, los sospechosos abrieron fuego contra los militares al percatarse de su presencia, lo que provocó una respuesta por parte de las fuerzas federales.

Un extranjero falleció y siete personas resultaron heridas

Como consecuencia del intercambio de disparos, dos integrantes de la Defensa resultaron lesionados, además de cinco civiles que se encontraban en la zona al momento de los hechos.

Entre los afectados se encuentran una mujer de 65 años, un adolescente de 14 años, un hombre de 36 años y una mujer de 43 años, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.

Asimismo, un hombre originario del estado de California, Estados Unidos, sufrió heridas durante la balacera y falleció durante la madrugada de este domingo mientras recibía atención médica.

Aseguran armas, vehículos y ponchallantas

Tras el enfrentamiento, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en la zona para ubicar a los responsables.

Durante las acciones fueron aseguradas cuatro armas largas, dos chalecos tácticos, un radio de comunicación y 15 artefactos conocidos como "ponchallantas", utilizados comúnmente para dificultar la persecución de vehículos.

Además, las autoridades localizaron y aseguraron dos vehículos que presuntamente eran utilizados por los agresores, quienes lograron escapar antes de ser detenidos.

Continúa búsqueda de los responsables

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos. La Mesa de Seguridad informó que las labores de vigilancia y búsqueda continúan en distintas zonas del municipio de Los Cabos con el objetivo de localizar a los involucrados.

Vecinos de Santa Anita reportaron en redes sociales haber escuchado múltiples detonaciones durante la noche y exhortaron a la población a extremar precauciones mientras se desarrollaba el operativo de seguridad.

Las autoridades señalaron que las investigaciones permanecen abiertas para esclarecer los hechos y determinar la participación de los responsables en este nuevo episodio de violencia registrado en el destino turístico sudcaliforniano.