Muere en accidente alcalde de Tonatico, César Fuentes

El presidente municipal de Tonatico, César Fuentes Domínguez, falleció tras sufrir un accidente cuando viajaba en motocicleta.

El municipio de Tonatico, en el Estado de México, se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de su presidente municipal, César Hernando Fuentes Domínguez.

El alcalde, quien llegó al cargo respaldado por el partido Movimiento Ciudadano, perdió la vida luego de sufrir un accidente cuando viajaba en una motocicleta.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer todos los detalles de lo sucedido, por lo que se espera un reporte oficial en las próximas horas para saber cómo ocurrió el choque.

La noticia causó rápida respuesta en el ámbito político del estado. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, envió un mensaje de apoyo a la familia, amigos y trabajadores del Ayuntamiento de Tonatico por esta triste pérdida.

"Envío mi más sentido pésame a familiares y seres queridos del Presidente Municipal de Tonatico, César Fuentes, ante su lamentable partida. Mis condolencias también a las personas servidoras públicas que son parte del Ayuntamiento de Tonatico. Descanse en paz." Agregó la gobernadora Delfina Gómez.

De igual manera, la dirigencia de Movimiento Ciudadano, a través de su coordinadora estatal Juanita Bonilla, lamentó públicamente el fallecimiento de su compañero de partido y mandó su pésame a los seres queridos del edil.

A estas muestras de apoyo se sumaron también presidentes municipales de la zona, como Marco Antonio Díaz Juárez, alcalde de Coatepec Harinas.