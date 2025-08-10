Muere el último integrante del Escuadrón 201 de la Segunda Guerra

A la edad de 100 años falleció el sargento César Maximiliano Gutiérrez Marín, último sobreviviente del Escuadrón 201, héroe y veterano de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana (FAEM) que participó en la Segunda Guerra Mundial, informó este domingo la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) de México.

"Su legado perdurará y es ejemplo de servicio, espíritu de cuerpo, patriotismo para las generaciones de hoy y futuras que portamos el uniforme de la patria", expresó la Defensa en un comunicado.

Además, precisó que el deceso de Gutiérrez Marín, quien nació el 12 de octubre de 1924 en Hermosillo, estado de Sonora, ocurrió el sábado 3 de mayo.

En la nota se apuntó que su alta como soldado de transmisiones, en la Escuela Militar de Transmisiones del Ejército Nacional, actualmente Ejército Mexicano, se dio el 20 de julio de 1942.

Gutiérrez Marín "fue asignado al 'Escuadrón Aéreo 201', unidad de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, contingente armado nacional que combatió a las potencias del Eje: Alemania, Italia y Japón, en el teatro de operaciones del Pacífico.

El Escuadrón 201 fue la única unidad de la FAEM en tener participación directa en el campo de batalla y principalmente fueron designados durante el junio de 1945 a 53 misiones de apoyo directo a tierra en Luzón, Filipinas.

Posteriormente, señaló la Defensa, el Gobierno de México le concedió la medalla 'Servicio en el Lejano Oriente', el 20 de noviembre de 1945 "por haber cumplido con abnegación, valor y honor la misión que la Patria le encomendó en los frentes de batalla del Pacífico".

Luego causó baja del activo y alta en situación de retiro el 31 de marzo de 1970.

Los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional expresaron sus condolencias a sus familiares y desearon un eterno descanso a este héroe militar que sirvió a la Patria con honor y lealtad.

La Defensa dijo que otorga el acompañamiento necesario a su familia y le otorgará los beneficios que por ley les corresponde