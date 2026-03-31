Muere 'El Payín' tras estallido de camioneta en México-Pachuca

Testigos relataron haber escuchado un estruendo seguido de una bola de fuego que envolvió la camioneta en cuestión de segundos.

La explosión de una camioneta en la carretera federal México-Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac, Estado de México, dejó un saldo de dos personas sin vida y movilizó a corporaciones de emergencia y seguridad, luego de que se confirmara que el estallido habría sido provocado por un artefacto explosivo al interior del vehículo.

¿Quiénes eran las víctimas de la explosión en Tecámac?

Las autoridades identificaron a las víctimas como Francisco Beltrán, alias “El Payín”, de 50 años, y Humberto Rangel Muñoz, de 31 años, ambos originarios de Sinaloa.

De manera extraoficial, se ha mencionado una posible relación con un grupo criminal, sin que hasta el momento exista una confirmación oficial por parte de las autoridades correspondientes.

¿Cómo ocurrió la explosión?

De acuerdo con los primeros reportes, “El Payín” habría llegado previamente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en Zumpango, donde fue recogido por su acompañante.

Minutos después, mientras circulaban sobre la México-Pachuca, el artefacto que presuntamente se encontraba dentro de la unidad detonó, provocando una fuerte explosión.

El impacto fue tal que la camioneta continuó avanzando sin control, cruzó al carril contrario y terminó por estrellarse, generando alarma entre automovilistas que transitaban por la zona.

Explota camioneta tras salir del AIFA, en Tecámac



Dos hombres de Sinaloa pierden la vida



Uno era “El Payín”, presunto operador criminal pic.twitter.com/H87603MUQ6 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 30, 2026

Video y testimonios del momento

En redes sociales comenzó a circular un video captado por otro vehículo, en el que se observa el momento exacto de la explosión.

Testigos relataron haber escuchado un estruendo seguido de una bola de fuego que envolvió la camioneta en cuestión de segundos, lo que provocó pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

Investigación en curso

Peritos de la Fiscalía del Estado de México iniciaron las investigaciones para determinar el tipo de explosivo, si este era transportado por las víctimas y cuáles eran sus actividades en la entidad.

La zona fue acordonada durante varias horas para realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial que esclarezca completamente lo ocurrido.