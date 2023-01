Muere 'El Neto' tras ser recapturado y herido

'El Neto', líder criminal que era buscado por las autoridades, murió tras ser herido durante un enfrentamiento contra fuerzas federales, esta madrugada

Por: Reynaldo Lara

Enero 05, 2023, 7:32

La Fiscalía de Justicia de Chihuahua informó a través de un boletín que 'El Neto” fue herido durante enfrentamiento contra fuerzas federales y murió minutos después mientras era trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Distrito Zona Norte

Las autoridades le aseguraron un auto blindado, ocho armas largas y equipo táctico.

Durante esta madrugada se realizó la búsqueda de los 30 fugados del penal estatal de Ciudad Juárez. A la una de la mañana, localizaron en una casa al líder criminal Ernesto alfredo Piñón de la Cruz, alias 'El Neto', por quién ofrecían una suma de 5 millones de pesos.

Los hechos se registraron en las inmediaciones de las calles Toltecas y Tzetzales, en la colonia Aztecas.

Fugados tenían sentencias por delitos graves

La mayoría de los internos fugados del penal estaban procesados y sentenciados por delitos graves, entre ellos 'El Neto', líder del grupo criminal 'Los Mexicles', quien estaba recluido por secuestro.



Horas después de estos hechos, trascendió que dentro de la cárcel había fotografías de celdas que tenían televisores, vinos e incluso internet.



Ante esta situación, el lunes el representante del gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez, Oscar Ibáñez, comentó a medios que se analizará quiénes participaron para que hubiesen estos privilegios dentro del penal.



Agregó que incluso se detectaron túneles y que aún siguen las averiguaciones.



En una de las celdas se encontró una caja fuerte con un botín de cerca de 1.7 millones de pesos.

Rinden homenaje a custodios



Este miércoles, funcionarios del gobierno del estado de Chihuahua, donde se ubica Ciudad Juárez, junto con la gobernadora estatal María Eugenia Campos, rindieron homenaje a nueve de los diez custodios del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3, asesinados el pasado 1 de enero, al igual que los agentes ministeriales que perecieron el 2 de enero.



En una rueda de prensa, la mandataria estatal expresó su pesar por la muerte de los custodios, pero se negó a dar avances de la investigación.



'Es desgarrador ver el dolor de las familias, trabajamos en la dignificación del cuerpo policiaco. No puedo decir cómo va la investigación, no les vamos a decir a los delincuentes dónde vamos. El mensaje que damos es de esperanza y fuerza, no bajaremos los brazos y no nos vamos a rendir', apuntó Campos.