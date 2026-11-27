l Gobierno municipal confirmó el fallecimiento del mando y reportó estables a sus acompañantes, quienes reciben atención médica

Manuel Alejandro Huerta Gutiérrez, comisario y director de Seguridad Pública de Teuchitlán, Jalisco, murió tras la volcadura de la camioneta en la que viajaba con dos policías, quienes sobrevivieron. La Fiscalía estatal investiga las circunstancias del percance y espera los dictámenes periciales para determinar qué lo provocó.

El Gobierno municipal confirmó el fallecimiento del mando y reportó estables a sus acompañantes, quienes reciben atención médica. El hecho ocurrió entre la noche del miércoles 25 y la madrugada de este jueves 26 de noviembre, sobre la carretera El Refugio–San Marcos, en las inmediaciones de La Estanzuela.

Localizan al comisario debajo de la camioneta

De acuerdo con los reportes policiales, alrededor de las 23:25 horas del miércoles, elementos municipales acudieron al lugar y encontraron la camioneta volcada.

En su interior localizaron a dos hombres lesionados, pero inicialmente desconocían el paradero del titular de la corporación.

Personal de Protección Civil y Bomberos de Tala auxilió a los policías y los trasladó a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en ese municipio.

El cuerpo del comisario fue localizado debajo del vehículo durante las maniobras de una grúa para retirarlo. El hallazgo se confirmó aproximadamente a las 03:15 horas del jueves, según los reportes de atención.

Fiscalía mantiene el accidente como explicación preliminar

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, indicó que las evidencias disponibles apuntan inicialmente a un accidente, aunque todavía falta establecer cómo ocurrió la salida del camino y la volcadura.

“De momento, de las evidencias que tenemos, es que fue un accidente, nada más”.

Los peritajes y las declaraciones de los sobrevivientes permitirán reconstruir el recorrido y precisar quién conducía. Hasta el momento, no se han establecido públicamente las causas del percance.

Sobre las versiones de una presunta privación de la libertad relacionada con el caso, el fiscal señaló que no existía una denuncia oficial de desaparición que las respaldara. Esa información permanece sin confirmar.

El Ayuntamiento de Teuchitlán expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de Huerta Gutiérrez, y reconoció su labor al frente de la Dirección de Seguridad Pública.