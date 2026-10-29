Muere Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, a los 92 años

Cárdenas fue una de las figuras más influyentes de la política mexicana contemporánea. Fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD)

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas falleció este miércoles a los 92 años de edad, de acuerdo con información preliminar difundida por fuentes cercanas a su familia.

Fundador del PRD y referente de la izquierda mexicana

Cárdenas fue una de las figuras más influyentes de la política mexicana contemporánea. Fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y referente histórico de la izquierda, participó en diversos procesos electorales presidenciales y mantuvo una presencia constante en la vida pública del país.

Una trayectoria vinculada a la democratización del país

Su trayectoria estuvo marcada por la defensa de la democratización política y por su papel en la construcción de una alternativa opositora durante las últimas décadas del siglo XX.

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