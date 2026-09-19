Muere Anay Beltrán, diputada de Morena por Tultitlán

La legisladora federal falleció a los 44 años; hasta el momento no se han informado públicamente las causas de su muerte

Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena por el distrito 8 del Estado de México, con cabecera en Tultitlán, falleció este jueves a los 44 años.

La noticia fue confirmada mediante mensajes de condolencias difundidos por integrantes de Morena y otros representantes políticos. Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente las causas del fallecimiento.

¿Quién era Anay Beltrán Reyes?

Antes de llegar a la Cámara de Diputados, Beltrán Reyes desarrolló parte de su trayectoria política en Tultitlán. De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, ocupó cargos dentro de la administración municipal y tuvo participación política en Morena.

En la actual Legislatura, asumió como diputada federal por mayoría relativa y representó al distrito 8, correspondiente a Tultitlán. Su registro legislativo señala que tomó protesta el 29 de agosto de 2024.

Morena lamenta su fallecimiento

Tras conocerse la noticia, Morena difundió un mensaje para expresar sus condolencias a familiares, amistades y personas cercanas a la legisladora.

Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de nuestra querida compañera Anay Beltrán Reyes, diputada federal y mujer comprometida con la transformación de nuestro país.



Acompaño con todo mi cariño a su familia y amistades en su dolor.



Su trabajo y compromiso… pic.twitter.com/3zNuaLAyTr — Morena (@PartidoMorenaMx) September 17, 2026 El partido destacó su participación dentro del movimiento y lamentó la pérdida de quien fuera integrante de su bancada en la Cámara de Diputados. También se difundieron mensajes de solidaridad por parte de figuras políticas, entre ellas el senador Higinio Martínez, luego de darse a conocer el fallecimiento de la legisladora. Su trayectoria en Tultitlán La carrera pública de Beltrán Reyes estuvo vinculada durante varios años con Tultitlán. Registros oficiales documentan su participación como regidora y posteriormente como secretaria del Ayuntamiento. Su llegada a la Cámara de Diputados representó la continuidad de una trayectoria desarrollada principalmente en este municipio del Estado de México. La diputada federal tenía 44 años y su fallecimiento generó expresiones de condolencias entre integrantes de la clase política mexiquense.