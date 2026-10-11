Muere adulto mayor por deslave en Chilpancingo tras lluvias

Las lluvias asociadas al huracán Simon provocaron la muerte de un hombre de 76 años en Chilpancingo, Guerrero, luego de que un alud de tierra lo sepultara

Las lluvias asociadas al huracán Simon provocaron la muerte de un hombre de 76 años en Chilpancingo, Guerrero, luego de que un alud de tierra lo sepultara en la colonia Amelitos 1, al poniente de la capital. En Acapulco, el fenómeno meteorológico dejó además dos personas lesionadas y afectaciones en viviendas, comercios y vialidades.

De acuerdo con reportes de seguridad, el deslizamiento ocurrió minutos antes de las 14:00 horas, cuando el suelo reblandecido por las precipitaciones cedió y dejó a una persona atrapada entre la tierra y los escombros.

Rescatan sin vida a víctima de deslave en Chilpancingo

Habitantes de la colonia Amelitos 1 alertaron a las autoridades sobre la presencia de una persona sepultada, lo que movilizó a elementos de Protección Civil para realizar las labores de rescate.

Después de varios minutos de trabajo, los cuerpos de emergencia lograron recuperar al hombre, identificado como Albino “N”, de 76 años. Sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero se hizo cargo del traslado del cuerpo y de las diligencias correspondientes para documentar lo ocurrido.

Lluvias de Simon dejan inundaciones y daños en Acapulco

Las precipitaciones también causaron afectaciones en el puerto de Acapulco, donde dos personas resultaron heridas como consecuencia de las condiciones meteorológicas relacionadas con el huracán.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó que 60 vehículos quedaron varados y 20 viviendas presentaron inundaciones. Asimismo, se registró la caída de seis postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Otro de los daños reportados fue el ingreso de agua en 150 establecimientos comerciales, lo que generó afectaciones en distintos puntos del puerto.

Los incidentes en Chilpancingo y Acapulco reflejan los riesgos que pueden generar las lluvias intensas, particularmente en zonas donde la acumulación de agua favorece el reblandecimiento del terreno y las inundaciones.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil, evitar acercarse a laderas inestables y no intentar cruzar calles o corrientes de agua inundadas.