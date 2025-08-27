Muere adolescente presuntamente por rabia humana en Zacatecas

La Secretaría de Salud de Zacatecas confirmó el fallecimiento de una joven de 17 años quien permanecía hospitalizada por un posible caso de rabia humana.

La Secretaría de Salud de Zacatecas confirmó el fallecimiento de una joven de 17 años originaria del municipio de Mezquital del Oro, quien permanecía hospitalizada por un posible caso de rabia humana.

La paciente murió a las 19:30 horas del domingo 24 de agosto en el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook, la dependencia estatal informó que la joven presentó una falla multiorgánica que derivó en su deceso, pese a los esfuerzos del personal médico que mantuvo una vigilancia continua durante su hospitalización.

“La joven de 17 años de edad presentó una falla multiorgánica que derivó en su deceso”, señaló la Secretaría.

Según el informe, el estado de salud de la paciente mostró un deterioro acelerado en las horas previas a su muerte, sin que fuera posible revertir el cuadro clínico.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si el fallecimiento fue consecuencia de rabia humana. La Secretaría de Salud informó que aún se espera el resultado de las pruebas realizadas por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE), que serán fundamentales para determinar la causa del deceso.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias mantienen activos los protocolos epidemiológicos correspondientes, con el objetivo de prevenir cualquier posible propagación del virus.