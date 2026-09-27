Movilizan lluvias y rescates a cuerpos de auxilio en Puebla

Elementos de Protección Civil Estatal, en coordinación con el equipo de Rescate Acuático de la Policía Estatal Bomberos y Protección Civil Municipal, llevaron a cabo un operativo de rescate en la colonia Miguel Negrete, de la capital poblana.

🚨 En la colonia Miguel Negrete, Puebla, el @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, rescató a un masculino que se encontraba sentado en el cauce de un río de aguas negras, a 100 metros de profundidad, sin acceso directo.



🪢 Se trabajó en conjunto con Rescate Acuático de… pic.twitter.com/6ezkSVduIE — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) September 26, 2026

Las autoridades auxiliaron a un hombre que se encontraba sentado en el cauce de un río de aguas negras, en una zona de aproximadamente 100 metros de profundidad y sin acceso directo. Para lograr su ascenso, los cuerpos de emergencia instalaron un sistema de cuerdas. Tras la valoración médica, la persona presentó una luxación en el miembro superior izquierdo e intoxicación etílica.

Reporte de afectaciones viales en la Sierra Nororiental y carretera interserrana

Asimismo, personal de la Coordinación realizó recorridos de verificación en municipios de la Sierra Nororiental e Interserrana a causa de las intensas lluvias registradas durante la noche del 25 y la madrugada del 26 de septiembre de 2026. Durante las revisiones se identificaron las siguientes afectaciones:

🌧 Afectaciones por lluvias en la Sierra Nororiental y carretera interserrana.



El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, realizó recorridos de verificación tras las lluvias de la noche del 25 y madrugada del 26 de septiembre, identificando:



🔴 Dos colapsos de cinta… pic.twitter.com/cYo2g2306a — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) September 26, 2026 Se registraron dos daños estructurales sobre la carretera; el primero en el tramo Amixtlán–San Felipe Tepatlán, donde se habilitó un paso vehicular provisional, y el segundo en el tramo Amixtlán–Hermenegildo Galeana, el cual quedó completamente bloqueado sin paso vehicular ni peatonal. También se contabilizaron cuatro deslaves en la carretera interserrana y en la comunidad de Las Láminas, perteneciente al municipio de Tepango de Rodríguez. En todos estos puntos se mantiene paso vehicular provisional. Ante esta situación, la dependencia solicitó el apoyo de maquinaria a la Secretaría de Infraestructura del estado para agilizar el retiro de escombros y liberar por completo la carpeta asfáltica, manteniendo presencia continua de personal en cada uno de los sitios afectados.