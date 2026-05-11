Motociclista muere tras chocar contra Tesla en CDMX

El conductor de la moto perdió la vida al impactarse contra un vehículo en un cruce, luego de presuntamente ignorar la luz roja a alta velocidad

Un motociclista murió la noche del viernes en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, luego de presuntamente pasarse un semáforo en rojo e impactarse contra un vehículo Tesla que circulaba con luz verde.

El fatal accidente ocurrió en el cruce de Barranca del Muerto y Anillo Periférico, una de las intersecciones con alta carga vehicular en la capital.

Cámaras captaron el momento del impacto

De acuerdo con imágenes registradas por una cámara de seguridad vehicular, el automóvil eléctrico avanzó cuando el semáforo cambió a verde.

"Tesla":

Porque un motociclista chocó contra un Tesla en Álvaro Obregón tras no respetar el alto pic.twitter.com/8e1C29edaB — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 10, 2026

Segundos después, el motociclista cruzó a alta velocidad pese a tener la señal en rojo, lo que provocó que se impactara violentamente contra el costado derecho del Tesla.

Tras el choque, el conductor de la motocicleta salió proyectado por el aire y durante el impacto su casco se desprendió, lo que lo dejó sin protección al momento de caer sobre el pavimento.

La motocicleta quedó a varios metros del punto de colisión debido a la fuerza del golpe.

Servicios de emergencia acudieron al sitio, pero solo pudieron confirmar la muerte del motociclista, quien de manera preliminar fue identificado como un hombre de entre 25 y 30 años.

Versiones iniciales señalan que el Tesla era conducido por una joven de aproximadamente 23 años, quien recibió atención de primeros auxilios en el lugar por crisis nerviosa y valoración médica.

Peritos forenses realizaron el levantamiento del cuerpo, mientras agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias exactas del percance.