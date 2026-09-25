Morena y PT cierran filas tras choque por encuestas

Ariadna Montiel y Alberto Anaya se reunieron tras las diferencias por las mediciones para definir coordinaciones estatales rumbo a las elecciones de 2027

Luego de los reclamos del Partido del Trabajo (PT) por las primeras encuestas utilizadas para definir las coordinaciones estatales rumbo a 2027, las dirigencias nacionales de Morena y el partido petista se reunieron este jueves para abordar las diferencias y enviar un mensaje de unidad.

El encuentro se realizó en la sede nacional de Morena y fue encabezado por Ariadna Montiel y Alberto Anaya, dirigentes nacionales de ambos partidos.

“Nos reunimos con la dirigencia nacional del @PTnacionalMx, encabezada por el profesor @AlbertoAnayaGt. La unidad ha sido y seguirá siendo nuestra fuerza”, publicó Montiel en redes sociales tras el encuentro. La dirigente agregó que ambos partidos comparten “una historia de lucha” y un compromiso con la transformación de México, por lo que afirmó: “Unidos hemos hecho historia y unidos seguiremos avanzando”.

En la reunión también participaron Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena; Benjamín Robles, integrante de la dirigencia del PT, y la senadora Geovanna Bañuelos, quien aspiró a encabezar la coordinación estatal en Zacatecas, pero no fue seleccionada. El encuentro ocurrió después de que el PT cuestionara el procedimiento para definir a los perfiles rumbo a las gubernaturas de 2027.

Las diferencias se intensificaron luego de que el dirigente petista, Alberto Anaya, acusara a Morena de incumplir acuerdos sobre las encuestas. El PT sostiene que las mediciones realizadas hasta ahora corresponden a Morena y que quedó pendiente una segunda encuesta con las propuestas de sus aliados, mientras que la dirigencia morenista ha defendido la validez de sus procedimientos y asegura que se incluyeron perfiles del PT y del Partido Verde.

La reunión de este jueves tuvo como antecedente otro encuentro entre Citlalli Hernández e integrantes del PT la noche del martes, el cual se prolongó hasta después de las 2:00 horas. En paralelo, Morena ha anunciado que hará públicas las encuestas utilizadas para definir las coordinaciones estatales una vez que concluya la presentación de todos los perfiles, en un intento por atender los cuestionamientos surgidos durante el proceso.