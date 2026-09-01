Morena elige a Higinio Martínez como nuevo presidente del Senado

El senador mexiquense sustituirá a Laura Itzel Castillo durante el tercer año de la LXVI Legislatura, que inicia este martes

El grupo parlamentario de Morena en el Senado eligió por unanimidad a Higinio Martínez como presidente de la Mesa Directiva para el tercer año de la LXVI Legislatura, en sustitución de Laura Itzel Castillo.

La decisión fue tomada durante la reunión plenaria de la bancada morenista, en la que los legisladores definieron también parte de la ruta que seguirá el grupo parlamentario durante el nuevo periodo ordinario de sesiones.

El coordinador de Morena en la Cámara alta, Ignacio Mier, confirmó la designación y destacó que el proceso se llevó a cabo de manera unánime, como muestra, dijo, de la unidad de la bancada.

Martínez asumirá formalmente la presidencia de la Mesa Directiva una vez que rinda protesta ante el pleno del Senado. El nuevo periodo legislativo comenzará este martes y concluirá en agosto de 2027.

El legislador mexiquense sustituirá a Laura Itzel Castillo, quien encabezó la Mesa Directiva durante el segundo año de la actual Legislatura y dejará el cargo para incorporarse al Gobierno federal como titular de la Secretaría de las Mujeres.

El relevo se produce al inicio del tercer año legislativo, etapa en la que el Senado deberá procesar las iniciativas y reformas que integran la agenda del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, además de los proyectos propios de los grupos parlamentarios.

Durante la plenaria, los senadores de Morena también sostuvieron encuentros con integrantes del gabinete federal para revisar distintos asuntos relacionados con la agenda legislativa y la coordinación entre el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria.