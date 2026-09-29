Morena designa a Lorenia Valles como coordinadora en Sonora

Entre los asuntos impulsados durante su gestión se encuentra la ratificación del Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo

Lorenia Valles Sampedro fue designada coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Sonora, posición desde la que encabezará el proyecto del partido rumbo a la renovación de la gubernatura en 2027.

La definición coloca a la senadora con licencia como el principal perfil de Morena para buscar suceder al gobernador Alfonso Durazo.

Aunque la candidatura deberá formalizarse conforme a los tiempos y procedimientos electorales, la coordinación estatal representa el paso político previo para encabezar al movimiento durante la próxima contienda.

Valles fue seleccionada después de un proceso interno en el que también participaron Javier Lamarque Cano, Célida López Cárdenas, María Dolores del Río Sánchez, Omar del Valle Colosio y Froylán Gámez Gamboa.

Deja el Senado para encabezar el proyecto de Morena

La política sonorense solicitó licencia por tiempo indefinido al Senado de la República, con efectos a partir del 22 de junio de 2026, para participar en el proceso de designación de la coordinación estatal y recorrer los municipios de Sonora.

Valles llegó a la Cámara Alta en septiembre de 2024, después de ganar la elección por mayoría relativa. Durante su desempeño legislativo presidió la Comisión de Minería, desde donde promovió acciones relacionadas con la seguridad laboral, la participación de las mujeres en el sector y el desarrollo de las comunidades vinculadas con esta actividad.

Entre los asuntos impulsados durante su gestión se encuentra la ratificación del Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo, enfocado en mejorar las condiciones de seguridad y salud de las personas que laboran en minas y yacimientos.

Una trayectoria política de más de dos décadas

Lorenia Iveth Valles Sampedro nació el 18 de diciembre de 1976 en Hermosillo. Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y cuenta con estudios de maestría en Democracia y Parlamento.

Su trayectoria política comenzó en el Partido de la Revolución Democrática, organización en la que militó hasta 2018. Ese año se incorporó a Morena y fue elegida diputada federal por el Distrito 3 de Sonora.

Previamente, había formado parte de la Cámara de Diputados entre 2012 y 2015. Posteriormente, regresó al Congreso de la Unión durante las legislaturas de 2018 a 2021 y de 2021 a 2024, aunque en este último periodo solicitó licencia para incorporarse al Gobierno de Sonora.

En 2021 fue nombrada directora general del DIF Sonora, responsabilidad desde la que trabajó en programas de asistencia social, protección de la infancia y atención a familias en condiciones de vulnerabilidad.

Con su designación como coordinadora estatal, Valles asumirá la conducción política y territorial de Morena en Sonora rumbo a las elecciones de 2027.

Su principal reto será mantener la unidad entre los perfiles que participaron en el proceso interno y preparar la estructura con la que el partido buscará conservar la gubernatura.