Morena defiende encuestas para coordinadores estatales

Montiel recordó que el proceso comenzó el pasado 17 de junio, y señaló que actualmente mantiene diálogo con quienes han expresado desacuerdo con los resultados

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, defendió la validez de las encuestas utilizadas para designar a los coordinadores estatales y aseguró que en los ejercicios fueron incluidas las propuestas del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Todas sus propuestas fueron medidas en las encuestas”, afirmó Montiel en conferencia de prensa, al señalar que los resultados no serán anulados pese a las inconformidades surgidas entre integrantes de Morena y sus partidos aliados.

Encuestas espejo coincidieron con resultados de Morena

La dirigente explicó que el PT solicitó encuestas espejo únicamente en dos entidades, con empresas encuestadoras propuestas por ese partido, y sostuvo que los resultados coincidieron con los obtenidos en los ejercicios realizados por Morena.

Hasta ahora, agregó, han concluido los procesos para 10 de los 17 coordinadores estatales. Será una vez que termine la selección en todas las entidades cuando se hagan públicos los resultados y la metodología empleada por las distintas encuestadoras. Los propios especialistas contratados por el partido serán quienes expliquen los criterios utilizados.

Montiel recordó que el proceso comenzó el pasado 17 de junio, con la emisión de la convocatoria, y señaló que actualmente mantiene diálogo con quienes han expresado desacuerdo con los resultados, tanto militantes de Morena como integrantes de los partidos aliados.

Morena busca mantener coalición con PT y PVEM

“Hacemos votos para que se mantenga la coalición”, expresó, al insistir en que el proceso se realizará “arriba de la mesa” y manifestar su expectativa de que Morena, PT y PVEM permanezcan unidos.

Por otra parte, Montiel negó tener información de que Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, busque encabezar alguna coordinación relacionada con la defensa de la transformación.

Ante las versiones que colocan a Hernández como posible aspirante de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc, Montiel dijo que hasta ahora no le ha manifestado esa intención y bromeó sobre su cercanía: “Nos hablamos tanto que somos como roomies”.