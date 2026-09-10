Morena anuncia revisión al presupuesto del INE para 2027

Señaló que se revisarán los presupuestos de diversos entes públicos para identificar gastos no indispensables que puedan disminuirse

La Cámara de Diputados no avalará los $42, 274 millones de pesos solicitados para 2027 por el órgano electoral y prevé aplicar reducciones en distintos rubros sin poner en riesgo su operación, adelantó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

Señaló que se revisarán los presupuestos de diversos entes públicos para identificar gastos no indispensables que puedan disminuirse.

“Vamos a tener que revisar el presupuesto de varios entes públicos y el INE es uno de ellos”, afirmó el legislador en entrevista, un día antes del inicio del proceso electoral.

Buscarán ahorros sin afectar funciones sustantivas

Explicó que el objetivo será encontrar ahorros sin afectar las funciones sustantivas de las instituciones, para lo cual incluso mantiene conversaciones con órganos internos de control.

Para 2027, el organismo electoral solicitó $42,274 millones 541,672 pesos, lo que representa un incremento de 20,437 millones 320,091 pesos, equivalente a 87.6% respecto de lo aprobado para este año.