Morelia marcha por justicia tras asesinato de Carlos Manzo

La movilización exigió esclarecer el crimen, castigar responsables y otorgar garantías de seguridad, mientras avanzan las investigaciones oficiales.

Cientos de ciudadanos marcharon este 2 de noviembre en Morelia para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido durante un evento público del Día de Muertos. La concentración partió de la Plaza María Morelos y Pavón, convocada con el mensaje de construir un México sin miedo, violencia ni impunidad.

La invitación se difundió principalmente por redes sociales y llamó a la ciudadanía de Michoacán y otros estados a sumarse para manifestar su inconformidad ante la inseguridad y corrupción percibida en la entidad. Durante el recorrido, se escucharon consignas demandando justicia, así como llamados a mantener la unidad social.

En el caso ya hay dos personas detenidas, una de ellas falleció posteriormente. El gabinete de seguridad estatal afirmó que el crimen no quedará impune y confirmó que el arma usada en el ataque ha sido vinculada a grupos delictivos.

Previo a la movilización, el cortejo fúnebre del alcalde fue despedido con fuerte resguardo de seguridad y acompañado por familiares, amigos y su caballo hasta la plaza principal de Uruapan, donde se le rindió homenaje póstumo.

"¡Apagaron su voz, no apagaron la lucha!" Estas fueron las palabras de Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo, alcalde asesinado en Uruapan. Llena de dolor, le dio el último adiós. "¡No decaigamos, levantémonos, luchemos!"



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 2, 2025

Durante la tarde, los contingentes avanzaron sobre Avenida Francisco I. Madero Poniente rumbo a la Catedral de Morelia, generando afectaciones viales parciales, según reportes del C5 estatal.

Al momento el contingente está llegando a la Catedral de Morelia, lo que genera el cierre total de la circulación en la zona centro.

Extreme precauciones y considere rutas alternas. — C5 Michoacán (@C5Michoacan) November 2, 2025

A través de redes sociales también circularon imágenes y reportes de disturbios, incluyendo la irrupción de grupos al Palacio de Gobierno y daños a mobiliario. De igual forma, se reportó la convocatoria a una nueva manifestación para el próximo 15 de noviembre.

Según autoridades locales, los inconformes quebraron accesos, lanzaron objetos y prendieron fuego en distintas zonas del inmueble. Bomberos y personal de Protección Civil intervinieron para sofocar las llamas y evacuar el lugar. Al mismo tiempo, se escuchaban consignas que exigían el esclarecimiento del asesinato de Manzo y la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Otras imágenes de los disturbios en el Palacio de Gobierno de Morelia.



— Quadratín Michoacán (@Quadratin_) November 3, 2025

Las autoridades reiteraron que continúan las investigaciones para esclarecer el homicidio y asegurar la aplicación de la ley.

Siete detenidos tras irrupción y disturbios en Palacio de Gobierno de Morelia

Siete personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público tras los disturbios registrados en Palacio de Gobierno de Morelia, luego de que un grupo de manifestantes ingresara por la fuerza al inmueble durante las protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo con reportes locales, policías estatales intentaron contener la situación cuando los inconformes derribaron el acceso principal y ocasionaron daños dentro del recinto, donde se registraron incendios y afectaciones a mobiliario y documentación.

En medio de los hechos se lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los presentes, lo que provocó afectaciones a asistentes y reporteras que se encontraban en la zona. Seguridad estatal también confirmó la persecución y detención de varios jóvenes señalados como los más agresivos.

Equipos antimotines detienen a manifestantes y lanzan gas lacrimógeno dentro del Palacio de Gobierno en Morelia.



— Quadratín Michoacán (@Quadratin_) November 3, 2025

El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que el inmueble permanece bajo resguardo tras los disturbios. Rechazó cualquier agresión contra el patrimonio estatal y adelantó que se procederá legalmente contra quienes resulten responsables, incluyendo a quienes presuntamente incitaron los actos vandálicos.