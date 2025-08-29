Moody’s mejora calificación de certificados bursátiles de Pemex

La agencia Moody’s mejora la calificación de Pemex por su liquidez y refinanciamiento, aunque advierte riesgos ante cambios en energía o precios del crudo

La agencia Moody’s Local México elevó la calificación de deuda senior quirografaria de largo plazo en moneda local de los certificados bursátiles de Petróleos Mexicanos (Pemex) 12U, Pemex 14U, Pemex 14-2 y Pemex 15U a AAA.mx desde AA+.mx y confirmó la perspectiva a “estable”.

"Dicho aumento en la calificación de los certificados bursátiles de Pemex está sustentado en las recientes transacciones financieras para fortalecer la liquidez y facilitar el refinanciamiento de la deuda de corto plazo de la empresa", señaló la calificadora de riesgo crediticio.

Sin embargo, la agencia advirtió que la calificación podría disminuir si se presentan cambios en la política energética que reduzcan el respaldo del gobierno federal o si una caída prolongada en el precio de la mezcla mexicana y el deterioro de los indicadores operativos afectan los ingresos de la petrolera.

“La perspectiva estable refleja la expectativa de Moody’s Local México de un amplio respaldo del gobierno federal durante los próximos 12 a 18 meses, en caso de que Pemex enfrente una situación de estrés en virtud de su importancia estratégica para el desarrollo económico y la estabilidad social del país”, señaló la calificadora.

La agencia explicó que el Plan Estratégico 2025-2035, junto con la reforma constitucional en materia energética, refuerza el compromiso del gobierno federal de impulsar la viabilidad de la empresa.

Moody’s recordó que el Gobierno mexicano emitió notas estructuradas pre capitalizadas por 12,000 millones de dólares, con el fin de pagar su deuda de corto plazo y reducir el saldo pendiente con proveedores.

Además, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos anunció la constitución de un fideicomiso por un monto de 250.000 millones de pesos con aportaciones de la banca de desarrollo, la banca comercial y otros inversionistas, para que la empresa pueda ejecutar los proyectos estratégicos programados para este año.

“El capital obtenido a través de estas operaciones permitirá a PEMEX mejorar su liquidez, cumplir con sus compromisos financieros de corto plazo, reducir su apalancamiento, mejorar su perfil de vencimientos y asegurar financiamiento de largo plazo para la ejecución de sus proyectos estratégicos”, indicó la agencia.

No obstante, Moody’s aseguró que Pemex continúa enfrentando serios desafíos operativos y financieros.

Pemex es considerada la petrolera más endeudada del mundo, pues su débito ronda los 99,000 millones de dólares y el de los proveedores unos 23,000 millones de dólares.

A principios de agosto, Pemex reportó beneficios netos acumulados de 16,187 millones de pesos en el primer semestre de 2025, así como una deuda financiera que asciende a los 98,800 millones de dólares al cierre del mismo periodo.