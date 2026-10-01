Monte de Piedad reanudará operaciones el próximo 7 de octubre

A partir del miércoles 7 de octubre, los usuarios podrán acudir nuevamente para empeñar artículos, realizar pagos y refrendos

Nacional Monte de Piedad reabrirá sus sucursales el próximo miércoles 7 de octubre, luego de que la institución y su sindicato alcanzaran un acuerdo para terminar la huelga que mantuvo suspendidas las operaciones durante casi un año.

El convenio fue firmado este 30 de septiembre con la mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, un día antes de que el movimiento cumpliera su primer aniversario. El paro comenzó el 1 de octubre de 2025 y provocó el cierre de más de 300 establecimientos en el país.

Más de 70 reuniones permitieron destrabar el conflicto

La solución se produjo después de más de 70 reuniones entre la representación sindical, la administración y las autoridades laborales. Aunque persistían diferencias, ambas partes aceptaron cumplir un dictamen integral elaborado a partir de los acuerdos parciales y las propuestas presentadas durante las negociaciones.

Tras la firma, comenzó el retiro de las banderas rojinegras colocadas en las sucursales, con lo que concluyó formalmente la huelga y se abrió el proceso para restablecer los servicios.

¿Por qué comenzó la huelga?

El sindicato inició el movimiento al denunciar presuntos incumplimientos al Contrato Colectivo de Trabajo y a los compromisos firmados en marzo de 2024.

Las principales diferencias estaban relacionadas con la asignación de plazas y ascensos, modificaciones en las funciones del personal, cargas laborales, permisos sindicales, pagos pendientes y el respeto a la media hora destinada al consumo de alimentos.

La representación de los trabajadores también denunció presuntas prácticas de acoso laboral y sostuvo que los cambios operativos ponían en riesgo derechos adquiridos.

La administración negó haber incumplido el contrato colectivo y defendió el nuevo procedimiento para cubrir vacantes, basado en postulaciones directas, capacitación y evaluaciones técnicas. También aseguró que las prestaciones de la plantilla no estaban en riesgo.

Acuerdo contempla salarios caídos y regularización de plazas

El convenio establece el respeto al contrato colectivo, la regularización de plazas laborales y la atención de los adeudos pendientes con trabajadores y la organización sindical.

También contempla el pago del 100% de los salarios caídos generados durante el conflicto y reconoce la media hora destinada a alimentos dentro de la jornada laboral.

La institución y el sindicato deberán continuar con el proceso de ratificación ante las autoridades laborales correspondientes, mientras preparan el regreso de los trabajadores y la normalización de las actividades.

Sucursales reabrirán el 7 de octubre

A partir del miércoles 7 de octubre, los usuarios podrán acudir nuevamente para empeñar artículos, realizar pagos y refrendos, liquidar contratos, solicitar aclaraciones y recuperar prendas.

La reapertura permitirá comenzar la entrega de artículos pertenecientes a clientes que liquidaron sus préstamos durante la huelga, pero no pudieron retirarlos debido al cierre de las instalaciones.

Durante la suspensión, las prendas permanecieron resguardadas en las bóvedas, inventariadas y bajo vigilancia. También se ampliaron fechas de comercialización y se eliminó temporalmente el cobro por custodia.

Clientes tendrán hasta 45 días sin intereses

Como parte de las medidas anunciadas tras el acuerdo, Nacional Monte de Piedad ofrecerá hasta 45 días naturales sin cobro de intereses, contados a partir del 7 de octubre, para facilitar la regularización de los empeños afectados por el cierre.

Además, se aplicarán descuentos sobre los intereses acumulados durante la huelga, aunque el beneficio dependerá del historial y las condiciones de cada contrato.

Antes de acudir, los usuarios deberán consultar los lineamientos que se publiquen para conocer los horarios, requisitos para recuperar sus prendas y procedimientos aplicables a contratos vencidos o liquidados durante el conflicto.