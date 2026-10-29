Modernizan equipos de revisión de equipaje de mano en AICM

Los equipos permitirán a los pasajeros conservar laptops y líquidos autorizados dentro de sus maletas durante la inspección, reduciendo tiempos de espera

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) inició la instalación de 16 equipos de tomografía computarizada para la revisión de equipaje de mano, como parte de los trabajos de modernización de sus filtros de seguridad en las terminales 1 y 2.

La medida busca agilizar el paso de los pasajeros, reforzar la seguridad aeroportuaria y mejorar la experiencia de viaje.

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario Marina, los trabajos comenzaron el pasado 15 de octubre y se extenderán hasta finales de noviembre. La incorporación de esta tecnología forma parte de la segunda etapa de remodelación integral del aeropuerto capitalino.

Los nuevos equipos operan mediante rayos X con tecnología de tomografía computarizada (CT), lo que permite generar imágenes tridimensionales de alta resolución para identificar posibles amenazas, incluidos explosivos, así como verificar el volumen de líquidos autorizados y las dimensiones de diversos artículos transportados por los viajeros.

Uno de los principales beneficios para los usuarios será que, en las líneas de inspección equipadas con estos tomógrafos, ya no será necesario retirar del equipaje de mano computadoras portátiles ni líquidos permitidos en recipientes de hasta 100 mililitros, lo que reducirá tiempos de espera y hará más eficiente el proceso de revisión.

Asimismo, el aeropuerto destacó que los dispositivos cumplen con los estándares de seguridad establecidos por la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA), además de la normatividad nacional e internacional vigente.

La instalación se realizará de forma gradual para minimizar afectaciones a los pasajeros. La primera fase arrancó en el filtro D de la Terminal 1, ubicado entre las puertas 5 y 6 del área nacional.

Con esta modernización, el AICM busca fortalecer los controles de seguridad y optimizar la operación de los filtros de inspección en uno de los aeropuertos con mayor tráfico aéreo del país.