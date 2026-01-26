Ministros no utilizarán y devolverán camionetas blindadas: SCJN

En caso de que este proceso no sea viable, las unidades podrían ser reasignadas a jueces o magistrados que enfrenten mayores riesgos en ejercicio de su función

Los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordaron no utilizar las camionetas blindadas de lujo recientemente adquiridas, luego de la polémica generada por el costo de las unidades y el debate público en torno al uso de recursos públicos.

La decisión fue confirmada por el propio máximo tribunal, que informó que las unidades no serán empleadas por los integrantes de la Corte y que se analizarán las vías legales para su devolución o reasignación, conforme a la normatividad vigente.

Decisión tras la polémica pública

La controversia surgió luego de que se diera a conocer la compra de nueve camionetas blindadas de alta gama, lo que generó cuestionamientos sobre la congruencia entre este tipo de adquisiciones y los principios de austeridad en el ejercicio del gasto público.

Ante este escenario, los ministros optaron por rechazar el uso personal de las unidades, con el objetivo de evitar mayores señalamientos y preservar la credibilidad institucional de la Suprema Corte.

Posible devolución o reasignación

De acuerdo con la información oficial, la SCJN evalúa devolver las camionetas a los proveedores. En caso de que este proceso no sea viable, las unidades podrían ser reasignadas a jueces o magistrados que enfrenten mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones, conforme a los lineamientos legales.

El tribunal precisó que cualquier determinación se tomará respetando los procedimientos administrativos y los criterios de transparencia.

En un mensaje en redes, el Alto Tribunal informó que los nueve ministros (magistrados) que lo integran decidieron renunciar a los vehículos y solicitarán "que se inicie el proceso correspondiente para la devolución" de los mismos.

Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta #scjn informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan… — Suprema Corte (@SCJN) January 25, 2026

El tema generó reacciones divididas en el ámbito político. Mientras algunos actores criticaron la compra por considerarla incompatible con el contexto económico actual, otros defendieron la adquisición al señalar que se trata de herramientas de trabajo relacionadas con la seguridad de los integrantes del Poder Judicial.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió al tema al señalar que, desde el punto de vista financiero, la compra representaría un ahorro frente a esquemas anteriores de renta, aunque no se pronunció de forma directa sobre la decisión de los ministros de no usar las unidades.

Postura institucional de la SCJN

La Suprema Corte explicó que la renovación del parque vehicular respondió a criterios de seguridad, debido a que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares necesarios.

No obstante, reconoció que el debate público influyó en la decisión de reconsiderar el uso de estos vehículos.

Con esta determinación, la SCJN busca cerrar la controversia y enfocar su atención en sus funciones jurisdiccionales como máximo tribunal del país.