Mineros fueron confundidos con miembros de 'Los Mayos': Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, indicó que los cuatro arrestados pertenecen a una facción de 'Los Chapitos' y habrían confundido a las víctimas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que los 10 mineros secuestrados en Sinaloa podrían haber sido confundidos con miembros del grupo criminal "Los Mayos", según los primeros detenidos por el caso. Cinco de los mineros ya fueron encontrados sin vida en una fosa.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, indicó que los cuatro arrestados pertenecen a una facción de "Los Chapitos" y habrían confundido a las víctimas con miembros de la banda rival. Las autoridades buscan esclarecer el móvil y la cadena de responsabilidades con nuevas detenciones.

Sobre posibles denuncias de extorsión de la empresa canadiense Viszla Silver, para la que trabajaban los mineros, García Harfuch y la presidenta Claudia Sheinbaum aseguraron que no hay reportes al respecto, aunque se mantiene contacto con las empresas mineras del país.

Sheinbaum precisó que su Gobierno no ha tenido contacto directo con la empresa Viszla Silver, aunque reconoció que el contacto ha sido con el gobierno estatal de Sinaloa.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identificación de cinco cuerpos: dos serán trasladados a Zacatecas y tres más a Chihuahua, Sonora y Guerrero. Otros cinco cuerpos hallados siguen en proceso de identificación.

También destacó que continúa la búsqueda de indicios, así como de cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos.

Los mineros fueron privados de su libertad por un comando armado la mañana del 23 de enero, según familiares.