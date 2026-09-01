Militar fallece tras explosión de mina en Michoacán

El militar fue ingresado al hospital castrense para recibir atención especializada; sin embargo, murió debido a las lesiones ocasionadas por la explosión

Un integrante de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano murió después de resultar gravemente herido por la explosión de una mina terrestre durante un recorrido de vigilancia en la zona serrana de Tumbiscatío, Michoacán.

El incidente ocurrió el 31 de agosto en las inmediaciones de la comunidad de Las Playitas, cuando elementos militares realizaban patrullajes por caminos rurales y brechas de difícil acceso.

Durante el despliegue, uno de los uniformados activó accidentalmente un artefacto explosivo improvisado que se encontraba oculto sobre el terreno. La detonación le provocó lesiones de extrema gravedad.

Militar fue evacuado por vía aérea a Apatzingán

Ante la condición del elemento, sus compañeros solicitaron apoyo para retirarlo de la zona y trasladarlo por vía aérea a las instalaciones de la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán.

El militar fue ingresado al hospital castrense para recibir atención especializada; sin embargo, murió debido a las lesiones ocasionadas por la explosión.

La víctima fue identificada preliminarmente como Juan Antonio B. M., integrante del Primer Batallón de Fuerzas Especiales, unidad cuyos miembros son conocidos operativamente como “Murciélagos”.

Personal ministerial acudió al hospital para certificar el fallecimiento y efectuar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han difundido información oficial completa sobre la identidad del elemento.

Refuerzan operativo ante posible presencia de más explosivos

Después de la detonación, las fuerzas de seguridad incrementaron su presencia en los alrededores de Las Playitas y establecieron un perímetro para facilitar la inspección del terreno.

Personal especializado revisó la zona ante el riesgo de que existieran otros dispositivos ocultos y recopiló indicios para determinar las características y el origen del artefacto que provocó la muerte del militar.

Las investigaciones deberán establecer cómo fue colocado y si su instalación está relacionada con las actividades de algún grupo delictivo. Por ahora, ninguna organización ha sido señalada oficialmente como responsable.

Minas artesanales mantienen bajo riesgo a zonas rurales

La muerte del elemento ocurre mientras las Fuerzas Armadas mantienen una operación especial para localizar y retirar explosivos improvisados en diferentes regiones de Michoacán.

Desde noviembre de 2025 hasta julio de 2026 fueron detectados 625 artefactos explosivos, entre minas instaladas sobre caminos y dispositivos modificados para ser transportados o lanzados mediante drones.

Como parte de estas labores fueron desplegados alrededor de 10 mil integrantes del Ejército y la Guardia Nacional, apoyados con aeronaves, helicópteros, vehículos, drones y equipos especializados en la detección y neutralización de explosivos.

El uso de estos artefactos ha causado anteriormente la muerte de militares y civiles en comunidades rurales de Michoacán. Uno de los casos más graves ocurrió en mayo de 2025, cuando la detonación de una mina al paso de un vehículo oficial dejó ocho elementos federales fallecidos en la zona limítrofe con Jalisco.

El nuevo incidente evidencia que, pese a las operaciones de desminado, los caminos serranos continúan representando un riesgo para las corporaciones de seguridad y los habitantes que se desplazan entre las comunidades de la región.