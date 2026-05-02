Miles de trabajadores marchan por el Día del Trabajo en México

Diversas organizaciones sindicales en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para marchar hacia el Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional.

Miles de trabajadores, principalmente docentes, comenzaron este viernes una serie de movilizaciones en la Ciudad de México con motivo del Día Internacional del Trabajo, para demandar mejores condiciones laborales, entre ellas un aumento salarial y la eliminación de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Desde las 8:00 horas, diversas organizaciones sindicales se reunieron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para marchar hacia el Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional. Entre los contingentes destacaron el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Sindicato Único de Trabajadores del ISSSTE (SUTISSSTE).

Movilizaciones en distintos puntos

De forma paralela, la Unión Nacional de Trabajadores llevó a cabo otra concentración en las cercanías del Palacio de Bellas Artes, con la participación de empleados provenientes de distintas entidades del país.

“Volvemos a las calles, no solo en la capital, también en los estados crece la movilización”, señalaron integrantes de la CNTE.

Los manifestantes anunciaron que entregarán un pliego petitorio en Palacio Nacional, además de solicitar reuniones con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Demandas del magisterio

Entre las principales exigencias, los docentes pidieron la abrogación de la ley del ISSSTE, al considerar que afecta sus condiciones de retiro, así como un incremento salarial del 100 %.

También denunciaron lo que calificaron como “represión administrativa” contra trabajadores del sector educativo en entidades como Tabasco, San Luis Potosí y Jalisco.

Posibles nuevas protestas

La CNTE, uno de los sindicatos más activos del país, ha reiterado su inconformidad con las condiciones laborales actuales y con el modelo de evaluación docente.

Ante lo que describen como una falta de atención histórica, la organización adelantó que realizará otra movilización nacional el próximo 15 de mayo, en el marco del Día del Maestro.

Además, prevé anunciar el 17 de mayo las fechas de una posible huelga nacional, que podría coincidir con el periodo del Mundial de fútbol, cuya inauguración tendrá como sede la capital mexicana.