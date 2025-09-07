Migrantes enfrentan graves enfermedades por precariedad

Desde problemas gastrointestinales hasta estrés postraumático son algunas de las afecciones que enfrentan los migrantes al huir de su país de origen

Ante las dificultades administrativas a las que los migrantes se enfrentan diariamente en Tapachula, Chiapas; también sufren diversos problemas de salud como enfermedades crónico-degenerativas, padecimientos mentales y trastornos psicológicos.

Los migrantes enfrentan dichas afectaciones por las condiciones precarias a las que se encuentran expuestos tras huir de sus países por distintos motivos como la persecución del crimen organizado o la ola de violencia que los obliga a buscar seguridad y un mejor futuro.

Los migrantes llegan a los módulos de la Secretaría de Salud Municipal para exponer sus enfermedades, que van desde hipertensión, diabetes, y problemas gastrointestinales y dermatológicos, hasta depresión, ansiedad y estrés postraumático.

Yamilet Cruz, originaria de Cuba, llegó hace varios meses con hernias en la columna vertebral, por lo que ha empezado a recibir tratamiento médico.

“Ante problemas psicológicos las personas afectadas vienen, están un poco ansiosas, quizá es la misma situación la que estamos pasando todos y estamos agradecidos con la atención médica que dan”, explicó la mujer.

Otro migrante cubano Oscar Hernández contó que salió de su país porque le extirparon un riñón hace 10 años y requiere un tratamiento para su enfermedad. Por esta situación, decidió salir del país para recibir mejor atención médica.

David Jiménez Gordillo, coordinador de personas en contexto de movilidad y desastres de la Secretaría de Salud, informó que durante este 2025 se atendieron a más de 39,000 migrantes, principalmente de países como Guatemala, Cuba y Haití.

Por su parte, Rossemberg López Samayoa, presidente de la organización "Una Mano Amiga en Tapachula", detalló que las políticas migratorias de Estados Unidos afectaron de manera significativa, debido a que muchos de los recursos que se habían gestionado provenían de instancias del Gobierno estadounidense.