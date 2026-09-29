Microsismo de 2.2 sacude Benito Juárez en CDMX

Un microsismo de magnitud 2.2 fue registrado durante la madrugada de este lunes 28 de septiembre de 2026 en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México

Un microsismo de magnitud 2.2 fue registrado durante la madrugada de este lunes 28 de septiembre de 2026 en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

¿A qué hora ocurrió el microsismo?

De acuerdo con el reporte del SSN, el movimiento ocurrió a las 1:43:43 horas, con epicentro localizado en Benito Juárez y una profundidad de 6.5 kilómetros.

SISMO Magnitud 2.2 Loc. BENITO JUAREZ, CDMX 28/09/26 01:43:43 Lat 19.36 Lon -99.15 Pf 6.5 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 28, 2026 El movimiento tuvo una magnitud de 2.2, por lo que fue considerado un microsismo con epicentro dentro de la Ciudad de México. Usuarios reportan que sintieron el movimiento Tras el registro del temblor, usuarios en redes sociales señalaron haber percibido el movimiento en Benito Juárez y también en algunas zonas de la alcaldía Álvaro Obregón. Hasta el momento, no se han reportado afectaciones derivadas de este microsismo. ¿Por qué no sonó la alerta sísmica? Debido a las características del movimiento, la alerta sísmica no se activó. El C5 de la Ciudad de México recordó que este sistema no se activa cuando el epicentro se encuentra dentro de la capital. El C5 informó además que mantenía comunicación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, mientras se realizaban labores de monitoreo. Hasta el momento no se tienen reportes de daños en viviendas o edificios relacionados con el microsismo registrado durante la madrugada del lunes.