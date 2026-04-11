Michoacán rompe récord Guinness con el guacamole más grande

Con este nuevo récord, Tancítaro reafirma su posición como uno de los principales referentes del aguacate a nivel mundial

El municipio de Tancítaro, Michoacán, logró una marca histórica al romper el Récord Guinness del guacamole más grande del mundo, con una preparación que alcanzó los 6 mil 800 kilogramos durante una jornada que reunió a cientos de participantes.

El evento se llevó a cabo este 10 de abril, en el marco de las celebraciones locales, consolidando a la región como un referente nacional e internacional en la producción de aguacate.

Participación masiva para lograr la hazaña

Más de 800 voluntarios participaron en la elaboración del platillo, colaborando de manera coordinada para alcanzar la meta y cumplir con los lineamientos establecidos por Guinness World Records.

Productores, cocineros y habitantes del municipio sumaron esfuerzos en una actividad que combinó tradición, identidad y trabajo comunitario.

Ingredientes y proceso de elaboración

Para la preparación del guacamole se utilizaron grandes cantidades de ingredientes característicos de la gastronomía mexicana, entre ellos aguacate, cebolla, cilantro, chile y limón.

El proceso se realizó en un recipiente de gran tamaño, donde los participantes mezclaron los ingredientes hasta obtener una consistencia homogénea, bajo supervisión para validar el peso final del producto.

Superan récord previo establecido en Michoacán

Con esta cifra, Tancítaro superó el récord anterior de 4 mil 972 kilogramos, logrado en 2022 en el municipio de Peribán, también en Michoacán.

La nueva marca representa una diferencia cercana a dos toneladas, lo que permitió recuperar el título mundial con una cifra considerablemente superior.

Impulso al turismo y al “oro verde”

Además del reconocimiento internacional, este tipo de eventos contribuye a la promoción turística de la región y fortalece la imagen del aguacate mexicano en el mercado global.

La hazaña también refleja el impacto económico y social de esta actividad, al reunir a la comunidad en torno a uno de los productos más representativos del estado.

Con este nuevo récord, Tancítaro reafirma su posición como uno de los principales referentes del aguacate a nivel mundial y como un punto clave en la promoción de la cultura gastronómica mexicana.