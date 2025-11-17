Michoacán designa titular de Seguridad tras asesinato de Manzo

El gobierno estatal ajustó su estrategia y anunció nuevos movimientos en áreas clave de seguridad, en medio de un operativo coordinado con autoridades federales

El gobierno de Michoacán informó la designación de José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en el marco del plan integral impulsado por autoridades federales y estatales para fortalecer la estrategia de seguridad en la región. El anuncio fue realizado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a través de redes sociales, donde también destacó que esta incorporación forma parte del plan denominado “Michoacán por la Paz y la Justicia”, desarrollado en coordinación con el gobierno federal.

Previo al nombramiento, también se confirmó la llegada de Ramsés Adalid Vega Sayabedra como nuevo subsecretario de Operación Policial, movimiento que complementa los ajustes internos realizados en la estructura de seguridad estatal. De acuerdo con el mandatario, estos cambios representan un relevo estratégico orientado a consolidar la coordinación institucional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Hoy damos un paso firme en el fortalecimiento de nuestra estrategia de seguridad: José Antonio Cruz Medina asume la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.



Su llegada representa un relevo estratégico que impulsa la consolidación del Plan Michoacán por la… pic.twitter.com/QiUHA8CWxe — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) November 16, 2025

Cruz Medina cuenta con una trayectoria amplia en labores de investigación y operación en materia de seguridad. Desde agosto de este año se desempeñaba como coordinador de la Fiscalía General del Estado y, anteriormente, fungió como subsecretario de Investigación Especializada de la SSP de Michoacán. También fue director general de Operaciones Técnicas y Tácticas en la División de Investigación de la extinta Policía Federal y, posteriormente, director en la Guardia Nacional en funciones comisionadas a la Coordinación Nacional Antisecuestro.

Las autoridades señalaron que el objetivo principal del nombramiento es reforzar las acciones implementadas en Michoacán como parte de la estrategia conjunta entre instituciones locales y federales. El gobierno estatal subrayó que estos movimientos buscan fortalecer la capacidad institucional para atender los desafíos actuales y avanzar en los esfuerzos que ya se realizan en diversas regiones del estado.