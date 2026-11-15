México y Reino Unido buscan frenar triangulación comercial

Ambos países impulsan una coalición del TIPAT para vigilar las reglas de origen y evitar prácticas comerciales desleales

México y Reino Unido trabajan en la creación de una coalición entre países integrantes del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), con el objetivo de reforzar la vigilancia de las reglas de origen y evitar la triangulación comercial, informó este sábado la Secretaría de Economía.

La iniciativa pretende garantizar que los beneficios arancelarios del acuerdo se concedan únicamente a mercancías que cumplan con sus disposiciones, además de proteger a las industrias nacionales frente a prácticas comerciales desleales.

"Esta iniciativa busca evitar prácticas de triangulación comercial y garantizar que los beneficios arancelarios se otorguen únicamente a los productos que cumplan con las disposiciones del acuerdo", explicó la dependencia en un comunicado.

La formación de este grupo fue uno de los principales temas abordados durante la visita a Londres del subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, quien viajó por instrucciones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Hasta el momento, la Secretaría de Economía no dio a conocer qué otros países podrían sumarse a la coalición ni estableció una fecha para su conformación.

Durante su estancia en Reino Unido, el funcionario también propuso crear un Comité Bilateral de Mejora del Ambiente de Negocios, con el propósito de establecer un canal permanente de comunicación entre los gobiernos y el sector privado de ambas naciones.

La dependencia señaló que el mecanismo seguiría el modelo de cooperación que México mantiene con Japón y permitiría identificar oportunidades de inversión, atender obstáculos comerciales y facilitar las operaciones de las empresas.

Buscan impulsar inversiones en electrónica y farmacéutica

Otro de los objetivos de la agenda bilateral fue promover alianzas entre compañías mexicanas y británicas, principalmente en los sectores de componentes electrónicos y productos farmacéuticos.

La Secretaría de Economía indicó que busca impulsar inversiones conjuntas, facilitar la transferencia de tecnología y fortalecer las cadenas de suministro, con la finalidad de generar empleos de calidad y aumentar el valor agregado de la producción nacional.

Sin embargo, la dependencia no anunció proyectos específicos ni detalló posibles montos de inversión derivados de estos acercamientos.

Subsecretario se reúne con instituciones y empresas británicas

Como parte de su visita, Luis Rosendo Gutiérrez sostuvo encuentros con representantes de Chatham House y Canning House, instituciones enfocadas en el análisis de las relaciones internacionales y los vínculos económicos entre Reino Unido y América Latina.

En estas reuniones intercambiaron puntos de vista sobre comercio internacional, seguridad económica y alternativas para fortalecer la relación entre ambos países.

El subsecretario también se reunió con integrantes de Wise, empresa británica especializada en tecnología financiera y pagos internacionales, así como con Ankura Consulting Group, firma dedicada a la consultoría y asesoría empresarial.

Los encuentros tuvieron como propósito explorar oportunidades de colaboración, facilitar las operaciones comerciales y financieras e identificar posibles áreas de inversión y cooperación económica.

La Secretaría de Economía enmarcó estas actividades en la estrategia de México para diversificar sus relaciones comerciales, fortalecer la competitividad de la industria nacional y atraer inversiones a sectores de mayor valor agregado, en concordancia con los objetivos del Plan México.