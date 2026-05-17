México y Portugal fortalecen agenda económica y comercial

Durante el diálogo, ambos funcionarios abordaron temas relacionados con comercio, conectividad marítima, inversiones y cooperación logística

El canciller mexicano Roberto Velasco sostuvo una llamada de trabajo con el ministro de Estado y Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, para revisar los principales temas de la agenda bilateral y avanzar en nuevos proyectos de cooperación económica entre ambos países.

La conversación se dio en un momento clave para la política exterior mexicana, a pocos días de la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, instrumento que busca ampliar los vínculos comerciales, políticos y de cooperación con el bloque europeo.

Durante el diálogo, ambos funcionarios abordaron temas relacionados con comercio, conectividad marítima, inversiones y cooperación logística, con el objetivo de aprovechar la posición estratégica de Portugal como puerta de entrada al mercado europeo.

Corredor Sines-Coatzacoalcos, tema central del diálogo

Uno de los puntos más relevantes de la conversación fue el avance del Corredor Marítimo Sines-Coatzacoalcos, proyecto que busca conectar el puerto portugués de Sines con el sur de México para fortalecer nuevas rutas comerciales entre Europa y América Latina.

La iniciativa contempla operaciones con los puertos mexicanos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, dentro de la estrategia para impulsar el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Este proyecto permitiría ampliar la conectividad marítima, reducir tiempos logísticos y abrir nuevas oportunidades para el comercio de mercancías entre México, Portugal y otros mercados europeos.

Portugal, socio estratégico de México en Europa

Durante la llamada, México destacó la importancia de Portugal como un socio estratégico en Europa, especialmente por su ubicación en el Atlántico y por el papel del puerto de Sines como centro logístico para el comercio internacional.

La relación bilateral también fue abordada desde la perspectiva de la complementariedad económica, ya que México es considerado el segundo socio comercial de Portugal en América Latina.

Además del intercambio comercial, ambos países revisaron áreas de cooperación vinculadas con innovación, sustentabilidad, ingeniería portuaria, protección ambiental e infraestructura logística.

Velasco impulsa agenda diplomática con Europa

La llamada forma parte de la intensa agenda internacional que Roberto Velasco ha sostenido desde su llegada a la Cancillería, con contactos recientes con representantes de Europa, América del Norte y organismos multilaterales.

Para México, el acercamiento con Portugal se integra a una estrategia más amplia de diversificación económica y fortalecimiento de alianzas fuera de Norteamérica, en medio de un nuevo escenario comercial global.

La Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que la relación entre México y Portugal se basa en cooperación, complementariedad y beneficio mutuo, principios que ambos gobiernos buscan fortalecer mediante nuevos proyectos de conectividad y comercio.