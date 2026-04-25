México y Petrobras avanzan en alianza energética estratégica

Como parte de este proceso, se prevé que la mandataria mexicana realice una visita oficial a Brasil en las próximas semanas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con Magda Chambriard, directora de la petrolera brasileña Petrobras, con el objetivo de avanzar en una posible colaboración estratégica con Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sector energético.

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en explorar oportunidades conjuntas en áreas clave como la exploración, producción y transformación de hidrocarburos, así como en el desarrollo de biocombustibles, particularmente en la producción de biodiésel.

Alianza energética con enfoque técnico y estratégico

El encuentro contó con la participación de la secretaria de Energía, Luz Elena González, y del director de Pemex, Víctor Rodríguez, además de directivos de Petrobras que acompañaron a Chambriard. La reunión forma parte de una serie de acercamientos bilaterales que buscan consolidar una cooperación energética de largo plazo entre México y Brasil.

Este acercamiento se da tras los diálogos previos entre Sheinbaum y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha impulsado la posibilidad de establecer una alianza entre ambas empresas estatales. Como parte de este proceso, se prevé que la mandataria mexicana realice una visita oficial a Brasil en las próximas semanas

Me reuní con directivos de Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, para establecer una colaboración con Pemex en exploración, producción y transformación de petróleo, así como en producción de biodiésel. pic.twitter.com/pdcyMEapqf — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 24, 2026

"Me reuní con directivos de Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, para establecer una colaboración con Pemex en exploración, producción y transformación de petróleo, así como en producción de biodiésel", mencionó la presidenta en sus redes sociales.

Intercambio de tecnología y desarrollo en aguas profundas

Desde marzo pasado, el Gobierno mexicano había adelantado que analizaría esta propuesta, destacando que uno de los puntos centrales es el intercambio de capacidades técnicas, especialmente en exploración en aguas profundas, un segmento considerado estratégico para ambos países.

Además, se contempla el aprendizaje por parte de México de la experiencia brasileña en la industria del etanol, lo que podría contribuir a diversificar la matriz energética nacional.

La posible alianza también se enmarca en una serie de intercambios técnicos recientes entre ambas naciones, fortalecidos tras la visita del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, a México a finales de 2025.

Una oportunidad para fortalecer la producción energética

De concretarse, esta colaboración entre Pemex y Petrobras abriría la puerta a una alianza estratégica entre dos de las petroleras estatales más importantes de América Latina. Para México, representa una oportunidad de estabilizar la producción de crudo, avanzar hacia la autosuficiencia energética y fortalecer el desarrollo de nuevas fuentes como los biocombustibles.